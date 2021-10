Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Lisa is al even niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, bokst op tegen haar jaloerse zus én ze vecht tegen haar verliefdheid op Jonas. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 25 oktober 2021 - aflevering 151

Katja en Lisa hebben een goed gesprek met elkaar. Jonas ontdekt wat Gert gedaan heeft en neemt een beslissing.

Dinsdag 26 oktober 2021 - aflevering 152

Gert krijgt een strakke deadline om de interest terug te betalen. Lisa start haar eerste dag bij MarketPlace. Jonas treurt stiekem om het vertrek van Lisa. Suzanne wil Pilar opnieuw koppelen. Jonas wil Gert helpen. Woensdag 27 oktober 2021 - aflevering 153

Lisa gaat helemaal op in haar eerste pitch voor MarketPlace en voelt zich herboren. Gert heeft gevoelige informatie uit Nathans verleden en wil dit gebruiken om hem uit Massa weg te krijgen. Gert krijgt een verrassende bondgenoot. Pilar heeft door dat Suzanne haar probeert te koppelen en is furieus. Donderdag 28 oktober 2021 - aflevering 154

Wanneer Lisa hoort dat Jonas langskomt is al haar zelfvertrouwen weer weg. Nathan beseft dat zijn verleden hem langzaamaan inhaalt. Pilar neemt het hele datinggebeuren zelf in de hand. Vrijdag 29 oktober 2021 - aflevering 155

Lisa werkt aan een campagne die haar voortdurend aan Jonas doet denken. Ondertussen hoort ze via Kamiel een verontrustend verhaal over Nathan. Gert blijft Nathan plagen. Het speeddaten in de Keetal valt tegen. Lars en Renée hebben een discussie.