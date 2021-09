Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 13 september 2021 - aflevering 121

Luc Haentjes probeert Lisa voor zijn kar te spannen, maar Lisa wil antwoorden van hem. Luc antwoordtechter afwijkend. Hij probeert Lisa te paaien met champagne, parels en onwetendheid. Lisa laat zich niet omkopen en wil dat hij de lancering van Babyprom uitstelt tot er een garantie is over de veiligheid van het product, maar Luc weigert. Katja werkt aan een benefiet voor de lancering van Babyprom. Wanneer ze professor Bloch uitnodigt om er te komen spreken, blijkt dat het document met testresultaten dat Katja bezit vals is.

Dinsdag 14 september 2021 - aflevering 122

Jonas en Lisa gaan akkoord dat ze de getroffen vrouw(en) moeten laten getuigen over hun vroeggeboortes tijdens het benefiet van Katja. Lisa komt via de journaliste aan Marianne Mullers nummer en weet haar te overtuigen om te getuigen op het benefiet. Jonas en Katja zitten echter niet op dezelfde lijn. Jonas trekt naar de Keetal, waar hij dronken wordt samen met Lisa. Suzanne en Patrick houden een fijnproeverij met een gerenommeerd sommelier. Zo willen ze hun kans op een Michelin-vork vergroten. Suzanne eindigt dronken in de zetel en Patrick belooft haar dat ze hun droom zullen kunnen waarmaken. Lars besluit Elke op te zoeken na een optreden. Maar Elke doet alsof ze iets heeft met danser Darren en jaagt Lars op stang. Ze komt zelfs bij Lars op het appartement om haar nieuwe 'lief' onder zijn neus te duwen.

Woensdag 15 september 2021 - aflevering 123

Lars vermoedt dat Elke de nacht heeft doorgebracht met Darren, in zijn zetel. Lars maakt alles klaar voor de komst van Lotta. Hoewel het moeilijk is om tegen hun eigen bedrijf in te gaan, gaan Jonas en Lisa door met hun idee om de getuigenissen over Babyprom te laten plaatsvinden. Wanneer het benefiet op een sisser uitdraait, zijn ze trots. Katja is echter teleurgesteld in Jonas, die in haar ogen haar eerste event heeft verpest. Luc Haentjes en professor Bloch zijn uiteraard ook niet gelukkig met de gang van zaken.

Donderdag 16 september 2021 - aflevering 124

Suzanne komt te weten dat Patrick een lening heeft afgesloten met Luc Haentjes. Ze voelt de bui al hangen wanneer Luc het contract komt verbreken. Katja voelt zich verraden door Jonas. Lars kan maar niet verkroppen dat Elke een ander heeft. Lars legt zijn ziel bloot bij Elke en dat blijft niet zonder gevolgen. Remco vreest nog altijd dat hij hij niet mannelijk genoeg is. Hij slaapt zelfs in de badkuip om een nieuwe nacht naast Darren te vermijden.

Vrijdag 17 september 2021 - aflevering 125

Jonas wordt afgevoerd naar het ziekenhuis, waar hij een hartstilstand krijgt. De dokters kunnen hem stabiliseren, maar Lisa voelt zich enorm schuldig. Pilar probeert haar te troosten. Pilar stelt zich borg voor de kosten die Suzanne en Patrick hebben gemaakt. Op die manier kan ze de Keetal redden van de ondergang. Als dank maken Suzanne en Patrick haar aandeelhouder van het restaurant. Elke en Lars genieten van hun hernieuwde romance, maar Elke zaait al snel onzekerheid.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

