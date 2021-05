Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 17 mei 2021 - aflevering 79

Lisa maakt indruk op Ed Vanhoute door volledig achter het campagne-idee voor Tasha te blijven staan. Jonas is onder de indruk van deze daadkrachtige Lisa. Gert legt zijn hart op tafel en vertelt Babette eerlijk over zijn frustraties binnen het familiebedrijf. Remco probeert Pilar te overhalen om zijn hoorzitting in de rechtszaal te filmen, zodat hij er een vlog van kan maken. Mikhel komt terug uit Londen en is blij herenigd te zijn met Jonas. Alleen een mogelijke confrontatie met Lisa ziet hij nog niet echt zitten. Simon is dankbaar dat hij bij Greet een luisterend oor vindt. Jelle krijgt van Jonas een vast contract aangeboden en gaat online op zoek naar de man met wie Pilars vader gevochten heeft.

Dinsdag 18 mei 2021 - aflevering 80

Katja betrapt Lisa en Jonas tijdens een intiem moment. Katja's hart is nogmaals gebroken, Jonas is in de war en probeert zich te verdedigen. Lisa kan de huisarts ervan overtuigen haar een recept voor de pillen te geven. Ed wordt door Vincke & Co gevraagd voor een grote opdracht, waardoor hij niet langer aanwezig kan zijn bij de shoot voor Massa. Remco is zenuwachtig voor zijn rechtszaak en kibbelt met Pilar. Lars is bang dat Elke een 'schoonmoedercomplex' ontwikkelt. Elke organiseert een etentje en speelt de ideale huisvrouw.

Woensdag 19 mei 2021 - aflevering 81

Jonas praat met Lisa over haar vader, en het komt bijna opnieuw tot een kus. Remco slaagt erin om de rechter te charmeren en Pilar houdt een emotionele speech in Remco's voordeel. De uitspraak draait positief uit: Remco moet maar een boete van 2.000 euro betalen. Pilar ziet op een internetfilmpje dat haar vader gepest werd door zijn collega's. Gert onthult iets te hebben met Babette Vincke. Dit zint Jonas helemaal niet. Tijdens een familiediner met Sean Dhondt erbij, wordt Gert jaloers op de interactie tussen Babette en Sean. Simon komt eten in de Keetal en staat na jaren opnieuw oog in oog met Suzanne,die hem niet herkent. Toch klikt het als vanouds tussen de twee.

Donderdag 20 mei 2021 - aflevering 82

Katja verwijt Lisa dat ze Jonas wil afpakken en het komt tot een gevecht. Patrick moet tussenkomen. Gert is jaloers op Sean Dhondt omdat die gecharmeerd is door Babette. Het komt tot een confrontatie en Gert slaat Sean een bloedneus. Hiermee haalt hij de toekomst van de campagne onderuit én verliest hij Babette. Wanneer Jelle onthult aan Pilar dat hij wil infiltreren in het bedrijf van haar vader om zich zelf te laten pesten en dit vast te leggen voor zijn vlog, weet ze niet of dit wel zo'n goed plan is. Simon vraagt zich in een gesprek met Greet af waarom hij bij Suzanne is weggegaan. Lars vertelt aan Elke dat hij iets heeft gehad met Renée.

Vrijdag 21 mei 2021 - aflevering 83

Mark eist dat Gert zich bij Sean Dhondt excuseert, wat hij met veel tegenzin doet. Sean wil dat Lisa de leiding van de opname op zich neemt. Zij aarzelt echter. Ze besluit om twee pillen te nemen en voelt zich al snel een stuk zelfzekerder. Suzanne en Patrick bereiden samen het feestje voor dat ze gaan geven voor de opstart van hun vennootschap. Ze maken een lijst met genodigden en ontdekken dat ze goed kunnen samenwerken. Jelle gaat solliciteren, maar krijgt te horen dat hij een hele sollicitatieprocedure moet doorlopen. Jelle wil het pestfilmpje opsturen naar de baas van André. Pilar is daar niet zo blij mee en maakt zich zorgen.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.