Dit zie je deze week in 'Lisa'!  PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Dit zie je deze week!

Maandag 19 april 2021 - aflevering 60

Dorine komt Mark en Renée melden dat er is ingebroken bij Massa. Lisa bekomt thuis van de overval. Katja meldt aan haar moeder en zus dat ze met Jonas gaat trouwen door de cover van het magazine te tonen waarop hun verloving wordt bekend gemaakt. Suzanne is in de wolken, maar Lisa krijgt een krop in de keel. Dit had ze niet verwacht. Ze deelt haar bezorgdheid met Pilar. Jonas valt uit de lucht wanneer de verloving wordt bekendgemaakt. Hij neemt het Katja kwalijk, maar verdedigt haar wel tegenover zijn moeder wanneer die lastig doet.

Dinsdag 20 april 2021 - aflevering 61

Lisa is teleurgesteld wanneer blijkt dat Jonas wil meegaan in Katja's verlovingsverhaal. Ze maakt zich ook zorgen om Mikhel, die ze niet kan bereiken. Dan komen Jonas en Mikhel eten bij Suzanne, Katja en Lisa thuis. Daar gaat Mikhel onverwacht op de knieeën: wil Lisa met hem trouwen? Remco verliest zich in een nieuw idee: geld verdienen via zijn vlog. Jelle helpt hem alvast om meer volgers te krijgen. De reden van Patricks komst wordt duidelijk: hij wil geld van Suzanne en de Keetal in naam van zijn broer Erik. Suzanne is helemaal overdonderd. Massa krijgt de kans om een campagne-idee te pitchen voor modebedrijf Tasha. De CEO van Tasha vergist zich echter en denkt dat Lisa de poetsvrouw is.

Woensdag 21 april 2021 - aflevering 62

Mark heeft de situatie met de CEO van Tasha, Maenhout, kunnen rechttrekken. Het team moet nu zo snel mogelijk een concept uitdenken voor de campagne. Lisa wordt aangeduid om de pitch te doen. Jonas raadt haar een assertiviteitstraining aan. Wanneer het zover is om te pitchen blokkeert Lisa, maar Katja schiet haar te hulp en zo wordt de voorstelling toch nog een succes. Mikhel vindt dat Jonas Lisa te veel onder druk zet. Greet gaat verder met de metamorfose van 't Excuus, tot grote ergernis van Lars.

Donderdag 22 april 2021 - aflevering 63

Lisa wil niet dat Katja steeds met de eer gaat lopen van haar ideeeën en ook niet dat Mikhel in haar naam spreekt. Ze wil het zelf kunnen. Jonas en Mikhel confronteren haar: wat wil ze nu echt? Aanvaard worden zoals ze is of haar verlegenheid overwinnen? Ze vindt die confrontatie echter veel te moeilijk en loopt naar goede gewoonte weg. Mikhel zoekt haar daarna op in haar kamer, waar ze hem vertelt over hoe gefaald ze zich vaak voelt. Tasha wil met Massa samenwerken, maar dat zint Dorine helemaal niet. Renée gaat alleen naar de zwangerschapsgym en voelt zich eenzaam, maar dan verschijnt Mark alsnog.

Vrijdag 23 april 2021 - aflevering 64

Lisa verdiept zich in NLP. Wanneer Katja haar opnieuw vernedert, vliegt Lisa uit: ze verwijt Katja dat haar verloving met Jonas nep is. Dorine nodigt Katja uit en verontschuldigt zich. Katja is zo blij met Dorines ommekeer dat ze haar hart lucht over Lisa. Een paar uur later laat Gert tegen Katja vallen dat hij geruchten heeft opgevangen dat Jonas met haar wil breken. Geruchten die Lisa zou verspreiden. Katja is zo boos dat ze Jonas voor de keuze stelt: verder werken met Lisa aan de Tasha-campagne of zijn relatie met Katja. Remco is overstuur nu hij weet dat Jelle bi is. Pilar lacht zijn zorgen weg. Jelle beseft dat niet iedereen kan begrijpen wat het betekent om bi te zijn en hij beslist om het via zijn vlog uit te leggen. Patrick zet de procedure in gang om Erik dood te laten verklaren.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.