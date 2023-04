Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Ben neemt Gijs in vertrouwen en Suzanne ontmoet een oude bekende. Gert doet een ontdekking op de gsm van Heidi. Kan Dorian eindelijk een date met Mira versieren? Vic schuift al het werk door naar Amal. Lisa voelt zich alleen en Gijs zoekt Davy op. Arthur krijgt nieuws over de sluiting van de Keetal. Gijs is woest op Gert, Mira blijft niet bij de pakken zitten en Suzanne krijgt onverwacht nieuws.

Maandag 17 april 2023 - aflevering 406

Suzanne ontmoet een oude bekende. Ben neemt Gijs in vertrouwen over Lisa, maar Gijs beschaamt dat vertrouwen al snel. Gert verricht verder speurwerk naar Heidi en schakelt een versnelling hoger. Suzanne heeft nog steeds last van allerlei kwaaltjes en maakt een afspraak bij de dokter.

Dinsdag 18 april 2023 - aflevering 407

Lisa en Ben hebben ruzie omdat Ben zijn mond heeft voorbijgepraat over de zwangerschap. Gert doet op Heidi haar gsm een ontdekking die hem in nauwe schoentjes brengt. Suzanne en Sofie leggen het bij. Versiert Dorian eindelijk een date met Mira? Vic schuift Amal al het werk in de schoenen.

Woensdag 19 april 2023 - aflevering 408

Lisa voelt zich alleen. Keert Ben nog terug? Gert wil weten wie de opdrachtgever van Heidi is en hij wil haar onderzoek in zijn voordeel gebruiken. Gijs zoekt Davy op, maar die heeft weinig zin in een gesprek. Dorian trekt zijn stoute schoenen aan, maar bezorgt zichzelf vooral veel stress. Arthur krijgt nieuws over de sluiting van de Keetal.

Donderdag 20 april 2023 - aflevering 409

Vic wil Heidi confronteren met de info die hij van Gert kreeg. Gijs is woest op Gert en wil meer uitleg van hem. Mira blijft niet bij de pakken zitten na het slechte nieuws en gaat op eigen houtje naar het stadhuis. Suzanne krijgt onverwacht nieuws van de huisarts.

Vrijdag 21 april 2023 - geen uitzending

'Behind The Mask'

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

