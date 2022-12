Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Lisa is niet meer het extreem verlegen meisje van weleer. Ze heeft geleerd om van zich af te bijten en om voor zichzelf op te komen. Ze zoekt haar weg tussen de haaien in de reclamewereld, heeft met Jonas de liefde van haar leven gevonden én pakt heel wat nieuwe uitdagingen aan. Wat gebeurt er deze week? Lees snel de preview!

Maandag 19 december 2022 - aflevering 360

Gijs wordt paranoïde van de dreigberichten van een internettrol. Hij verdenkt elke klant in 't Excuus. Suzanne is er eindelijk uit wie het geld nu echt van haar stal. Wannes zoekt opnieuw contact met Arthur. Maar is Arthur daar wel klaar voor?

Dinsdag 20 december 2022 - aflevering 361

Wannes komt Arthur opzoeken in de Keetal. Arthur snapt niet goed wat er nu net tussen hen is. Zou hij durven een move te maken? Sofie zoekt Suzanne op, maar die confronteert haar met een onaangename waarheid.

Woensdag 21 december 2022 - aflevering 362

De aantrekkingskracht tussen Arthur en Wannes wordt met de dag sterker. Maar wie durft als eerste het gesprek aangaan? Gijs ontdekt dat er een onlinefanclub voor hem bestaat. Dit brengt gemengde gevoelens naar boven.

Donderdag 22 december 2022 - aflevering 363

Het onderzoek naar Jonas' verdwijning voorspelt niet veel goeds. Reinhout maakt een afspraak met Sofie, maar niet voor de gezelligheid. Elke wil meer te weten komen over Amal. Gijs vat de koe bij de horens wat betreft zijn zangvideo.

Vrijdag 23 december 2022 - Geen uitzending

Veldrijden: Zilvermeercross in Mol.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.

