Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Arthur is nerveus voor het weerzien met Wannes, Jonas heeft plannen en Amal en Gert maken al direct ruzie. Gert voelt zich alweer onzichtbaar en Suzanne piekert. Vic probeert in te praten op Gert, Jonas kan niet tot hem doordringen. Jonas is zoek. Lily-Rose onthult een mysterieuze brief.

Maandag 28 november 2022 - aflevering 345

Jonas heeft plannen met de juwelen van Dorine. Amal en Gert maken al meteen ruzie tijdens hun eerste ontmoeting. Arthur is nerveus om Wannes terug te zien.

Dinsdag 29 november 2022 - aflevering 346

Jonas verbaast vriend en vijand met zijn aankondiging. Gert voelt zich voor de zoveelste keer onzichtbaar. Suzanne vindt iets nieuw om over te piekeren. Woensdag 30 november 2022 - aflevering 347

Gerts gevoelens veroorzaken ruzie tussen Lisa en Jonas. Vic ziet zijn kans schoon om in te praten op Gert. Sofie verrast Suzanne en zet een bijzondere avond in. Donderdag 1 december 2022 - aflevering 348

Jonas kan niet doordringen tot Gert... dénkt hij. Suzanne smeedt nieuwe plannen met Sofie. Vic laat zich deze keer niet de les spellen door Reinhout. Vrijdag 2 december 2022 - aflevering 349

Op het hoogtepunt van de dag blijkt Jonas zoek te zijn. Suzanne leert om verder los te laten. Lily-Rose onthult een wel heel mysterieuze brief. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!