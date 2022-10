Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Jonas wil met Lisa praten over hun kinderwens en Elke wil zich laten gelden. Arthur doet moeite om bij de jongeren te horen, Gijs en Suzanne praten over hun wilde avonturen. Gert wordt geconfronteerd met homohaat. Jonas wil Ben en Olivia koppelen, Jonas en Lisa maken ruzie. Jonas vergadert met Vic over het oprichten van een foundation.

Maandag 10 oktober 2022 - aflevering 310

Gert zoekt zelf naar bevestiging, maar wordt allerminst gerustgesteld. Elke wil zich laten gelden in de nieuwe campagne, en doet dit achter Olivia haar rug. Jonas wil met Lisa praten over hun kinderwens.

Dinsdag 11 oktober 2022 - aflevering 311

Jonas stelt zijn toekomstbeeld in vraag. Lisa probeert hem echter gerust te stellen. Gijs en Suzanne praten na over hun wilde avonturen. Arthur doet moeite om bij de jongeren te horen. Elke leert Kurt beter kennen. Woensdag 12 oktober 2022 - aflevering 312

Olivia en Elke vinden maar geen goed concept voor de Aiways-campagne en schakelen Lisa's hulp in. Zij krijgt plots een idee uit onverwachte hoek. Gert wordt voor het eerst geconfronteerd met homohaat, maar Gijs spoort hem aan het niet aan zijn hart te laten komen. Donderdag 13 oktober 2022 - aflevering 313

Op aanraden van Ben gaat Jonas mee met Lisa naar de drink in 't Excuus. Hij heeft er allerminst zin in en wil al snel terug naar huis. Jonas wil Ben en Olivia koppelen. Ben heeft echter geen interesse. De jongeren hebben een uitdagende opdracht voor Arthur in petto. Vrijdag 14 oktober 2022 - aflevering 314

Jonas en Lisa maken ruzie. Olivia probeert te helpen. Gert ontmoet Gijs zijn ex en is jaloers. Olivia ontdekt waar het prijzengeld bij het dartstornooi vandaan kwam. Jonas vergadert met Vic over de oprichting van een foundation. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.