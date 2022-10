Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Foto: VTM - © DPG Media 2022

Lisa en Jonas hakken een knoop door, Vic wil Olivia in het gareel houden en Ben heeft een tip voor Jonas om zijn mannelijkheid te testen. Katja wordt verrast in 't Excuus en valt van de ene verbazing in de andere. Gert is verward en Suzanne geeft toe aan haar gevoelens.

Maandag 3 oktober 2022 - aflevering 305

Lisa en Jonas hakken samen een belangrijke knoop door over het penthouse. Olivia stort zich ondertussen op het verspreiden van het filmpje.

Dinsdag 4 oktober 2022 - aflevering 306

Ben geeft Jonas een tip om zijn mannelijkheid te testen. Reinhout vindt geen aansluiting meer bij Suzanne. Vic wil dat Olivia in het gareel blijft lopen wanneer ze een nieuwe opdracht krijgt. Woensdag 5 oktober 2022 - aflevering 307

Jonas' wensen voor de toekomst bezorgen hem zowel geluk als kopzorgen. Er staat Katja een grote verrassing te wachten in 't Excuus. Donderdag 6 oktober 2022 - aflevering 308

Jonas mag zich volgens Ben niet isoleren van de buitenwereld. Katja valt van de ene verbazing in de andere. Vrijdag 7 oktober 2022 - aflevering 309

Gert is verward, maar gaat toch helemaal op in zijn avontuur. Suzanne geeft zich over aan haar gevoelens. 'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek! Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!