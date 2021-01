Dit zie je deze week in 'Lisa'! - PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan.

Maandag 2 februari 2021 - aflevering 6

Katja liegt tegen Lars dat Jonas bij Lisa is blijven slapen. Al snel doet het nieuws de ronde in 't Brouwhuis. Wanneer Lisa hier lucht van krijgt, sluit ze zich uit schaamte thuis op. Gert misbruikt de situatie door Lisa voor de keuze te stellen: haar job verliezen of Jonas aanklagen wegens seksuele intimidatie. Mark geeft Renee een sleutel van zijn jacht, om zo zijn affaire verder geheim te houden. Remco is jaloers wanneer hij hoort dat Pilar meedoet aan een challenge video van Jelle's vlog.

Dinsdag 3 februari 2021 - aflevering 7

Lisa vertelt Katja dat Gert haar zal ontslaan als ze weigert Jonas aan te klagen voor seksuele intimidatie. Jonas en Mikhel zoeken samen een manier om Gerts plan te dwarsbomen. Katja wordt gedwongen door Suzanne om Lars de waarheid te vertellen over Jonas, maar zij ziet dat niet zitten. De wanhoop nabij, spuwt Lisa haar gal en roept ze uit hoe de vork aan de steel zit. Remco gaat meteen naar Lars om hem in te lichten over Katja's bedrog. Woedend rept Lars zich naar 't Brouwhuis om Jonas te confronteren.

Woensdag 3 februari 2021 - aflevering 8

Lars heeft Jonas goed toegetakeld, waardoor Katja besluit dat hij een agressief kantje heeft dat ze nog niet kende en dat ze beter af is zonder hem. Lars zit heel erg in de put door de breuk met Katja. Nu iedereen in 't Brouwhuis weet heeft van Katja en Jonas, zijn de roddels over Lisa gestopt, maar wordt ze wel door Jonas op het matje geroepen omdat ze haar zus verklikt heeft. Jonas heeft van de Dantons de opdracht gekregen om een nieuwe 'Mist'-campagne te bedenken voor mannen. Hiervoor gaat Katja uiteraard weer naar Lisa, die zich er meteen aan zet. Lisa hoort Jonas tegen Mikhel zeggen dat hij terug naar Amerika gaat. Lisa's droom vervliegt.

Donderdag 4 februari 2021 - aflevering 9

Nu Katja weet dat Jonas naar Amerika verhuist, ziet ze een opportuniteit voor zichzelf. Gert is blij dat zijn plan heeft gewerkt en kan het niet laten Jonas nog wat verder uit te dagen. Dat haar zoon zo snel weer vertrekt door de problemen tussen haar en Mark vindt Dorine erg, maar ze begrijpt dat hij moet doen wat hem gelukkig maakt. Jonas is nog steeds woedend op zijn vader, maar besluit toch gedag tegen hem te zeggen vlak voor zijn vertrek. Nu Jonas naar Amerika gaat, ziet Lisa het nut niet meer in van het concept dat ze bedacht heeft voor 'Mist'. Pilar brengt haar tot inzicht. Lisa ziet Jonas in het water vallen. Vastberaden hem te redden, springt ze achter hem aan.

Vrijdag 5 februari 2021 - aflevering 10

Tot ieders opluchting overleeft Jonas de val in het water, allemaal dankzij de moedige actie van Lisa. Bij Jonas zorgt het ongeluk voor een inzicht. Dit nieuws slaat bij Katja in als een bom. Lisa maakt de schetsen voor de 'Mist'-campagne vol ijver opnieuw, omdat ze die op de kade is kwijtgeraakt. Katja kan het niet laten Lisa's concept opnieuw te stelen en gaat met de eer lopen. In plaats van voor zichzelf op te komen, helpt Lisa Katja met haar pitch voor Gert en Mikhel. Lisa hoort Gert bellen met een mysterieus figuur.

'Lisa', van maandag tot vrijdag om 18.20 uur op VTM.



