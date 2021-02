Dit zie je deze week in 'Lisa'! – PREVIEW

Lisa droomt van een carrière in een hip marketingbureau. Met haar intelligentie en creativiteit heeft ze alles in huis om het te maken, maar haar extreme schuchterheid zorgt ervoor dat ze niet vooruit kan. Hoe gaat het verhaal deze week verder?

Maandag 22 februari 2021 - aflevering 21

Het bezoek van de Dantons wordt geannuleerd wanneer blijkt dat Lisa de verkeerde tickets voor hen besteld heeft. Dorine is woest op haar, maar Gert verdedigt Lisa en plaatst ongezien een afluisterapparaatje onder Lisa's bureau. Bij het schrijven van Remco's liefdesbrief aan Pilar, denkt Lisa na over haar gevoelens voor Jonas. Remco scoort met zijn liefdesbrief. Lisa werkt een promotiestunt uit voor Katja. Gert luistert hun gesprek af. John verrast Suzanne met een romantische date.

Dinsdag 23 februari 2021 - aflevering 22

Suzanne en John hebben samen in een hotel overnacht. Katja vraagt Lisa haar te helpen bij de presentatie van de promostunt. Lisa gebruikt de chat om Katja instructies te geven. Ze wordt op heterdaad betrapt door Gert. Pilar wil Remco bedanken voor zijn brief met een videoboodschap. Jonas wil de naamsverandering voor 't Brouwhuis erdoor krijgen. Gert is tegen en stelt voor om een stemming te houden. Hij probeert Zoë aan zijn kant te krijgen door haar te confronteren met haar vreemd gedrag.

Woensdag 24 februari 2021 - aflevering 23

Nadat Gert Lisa betrapt heeft terwijl ze instructies gaf aan Katja, wil hij dat Lisa zijn creatief assistente wordt. Gerts poging om de stemming van de naamsverandering van het bedrijf te beïnvloeden door Zoë te manipuleren, mislukt wanneer Renée de kant van Jonas en Mark kiest. Remco wil Pilar tonen dat hij niet meer jaloers is en stuurt haar met Jelle naar de cinema. Hij krijgt echter snel spijt en plant een romantische verrassing na haar avondje uit.

Donderdag 25 februari 2021 - aflevering 24

Gert voelt aan dat Lisa twijfelt om zijn creatief assistente te worden en probeert Lisa in te palmen door haar mee te nemen naar Zoe's concert. Lisa voelt hoe iedereen naar haar kijkt, vindt dat ze zichzelf belachelijk maakt en vlucht weg. Desondanks herhaalt Gert zijn aanbod. Remco wil een perfecte 'eerste keer' met Pilar en bereidt alles minutieus voor, maar als Jelle na de film met Pilar meekomt, dreigt alles in het water te vallen. Suzanne is blij met John als gezelschap, al vindt ze dat hij zich wat al te snel thuis voelt bij haar. Na een gemene uitspatting van Dorine tegen Renée, slaat Mark alle hoop aan diggelen: tussen hem en Renée is het definitief voorbij. Dat komt erg hard aan bij Renée. Het doet Lars nog steeds pijn om Katja en Jonas te zien flikflooien. Wanneer Zoë dit merkt en het probeert op te lossen door Lars te kussen, heeft dat een tegengesteld effect.

Vrijdag 26 februari 2021 - aflevering 25

Lisa wil niet ingaan op Gerts voorstel om zijn creatief assistente te worden. Wanneer Jonas haar steeds meer als een stuk vuil behandelt, begint ze echter te twijfelen. Ondertussen heeft Katja het steeds moeilijker om geloofwaardig te blijven als Jonas' assistente, omdat Gert weet dat de ideeën van Lisa komen en haar uitdaagt haar 'magic moment' van inspiratie te tonen. Toch krijgt Katja het gedaan om tijd te rekken en gaat Lisa weer voor haar aan de slag. Dorine heeft het moeilijk om met Renée samen te werken en maakt zich kwaad op Mark, die zweert dat de affaire gedaan is. Toch lijkt hij niets goed te kunnen doen voor Dorine. Suzanne krijgt het aanbod om te werken voor het cateringbedrijf van de succesvolle Nina, maar ze weigert, omdat ze al heel veel werk heeft.

