Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 23 februari 2026 – aflevering 8514

Leah en Justin merken op dat David neerslachtig is, waardoor hij Lacey in verwarring brengt. Eden beseft dankzij Cash dat ze ook zonder Lyrik muziek kan maken. Irene en John keren terug nadat haar diagnose van alzheimer bevestigd werd.

Dinsdag 24 februari 2026 – aflevering 8515

Harper keert terug en laat Tane tijd doorbrengen met Archie. Dana ontdekt dat Harper de date van Jo en Tane verstoord heeft. Terwijl John Justin in vertrouwen neemt, kiest Irene ervoor om haar diagnose te delen met Leah.



Woensdag 25 februari 2026 – aflevering 8516

Bree zoekt Remi op en ze brengen samen de dag door. Harper moedigt Jo aan om iets te beginnen met Tane, maar zij wijst zijn aanbod voor een tweede date af. Levi's testresultaten zijn in orde. Hij en Mackenzie bekijken vervolgens hun familiegeschiedenis.

Donderdag 26 februari 2026 – aflevering 8517

Levi en Mackenzie verdiepen zich in de mogelijkheid om een ivf-traject op te starten, maar worden al snel geconfronteerd met lange wachtlijsten. Tane laat Archie achter bij Cash. Aangemoedigd door Mackenzie besluit Jo zich in te schrijven in het fitnesscentrum en een bootcamp te volgen bij Tane.



Vrijdag 27 februari 2026 – aflevering 8518

Remi nodigt Bree uit om samen te lunchen. Het gesprek verloopt stroef en geen van beiden kan het verleden vergeten. Tane en Jo brengen samen de dag door en praten over hun families. Irene beslist om haar deel van het eethuis aan Leah te schenken.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

