Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 23 februari 2026 – aflevering 8514
Leah en Justin merken op dat David neerslachtig is, waardoor hij Lacey in verwarring brengt. Eden beseft dankzij Cash dat ze ook zonder Lyrik muziek kan maken. Irene en John keren terug nadat haar diagnose van alzheimer bevestigd werd.
Dinsdag 24 februari 2026 – aflevering 8515
Harper keert terug en laat Tane tijd doorbrengen met Archie. Dana ontdekt dat Harper de date van Jo en Tane verstoord heeft. Terwijl John Justin in vertrouwen neemt, kiest Irene ervoor om haar diagnose te delen met Leah.
Woensdag 25 februari 2026 – aflevering 8516
Bree zoekt Remi op en ze brengen samen de dag door. Harper moedigt Jo aan om iets te beginnen met Tane, maar zij wijst zijn aanbod voor een tweede date af. Levi's testresultaten zijn in orde. Hij en Mackenzie bekijken vervolgens hun familiegeschiedenis.
Donderdag 26 februari 2026 – aflevering 8517
Levi en Mackenzie verdiepen zich in de mogelijkheid om een ivf-traject op te starten, maar worden al snel geconfronteerd met lange wachtlijsten. Tane laat Archie achter bij Cash. Aangemoedigd door Mackenzie besluit Jo zich in te schrijven in het fitnesscentrum en een bootcamp te volgen bij Tane.
Vrijdag 27 februari 2026 – aflevering 8518
Remi nodigt Bree uit om samen te lunchen. Het gesprek verloopt stroef en geen van beiden kan het verleden vergeten. Tane en Jo brengen samen de dag door en praten over hun families. Irene beslist om haar deel van het eethuis aan Leah te schenken.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.
TVvisie Extra
Onze apps
Meest recente
- Onopgeloste raadsels ontrafeld op Discovery: nieuw seizoen 'Expedition Files' met Josh Gates
- Zo volgt de NOS de gemeenteraadsverkiezingen 2026: debat, uitslagen en live coverage
- Israel van Dorsten onderzoekt geďsoleerde gemeenschappen in nieuwe EO-serie 'Klinkt als een sekte'
- Schrijf je in voor het nieuwe seizoen van 'Help, Mijn Man Is Klusser'
- 'Gene Paniek!' met Philippe Geubels! Ontdek de 16 deelnemers én hun angsten!
- Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap aan 130km/u: 'Blijf van ons ma!'
- Dit zijn de kandidaten van ‘De Dag van Vandaag’ deze week
- Dit kookt Jeroen Meus deze week in 'Dagelijkse Kost'!
- Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW
- Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW
- 'Dijkstra & Evenblij Ter Plekke' zondag vanuit Cafe Bistro Rijnbar
- Dit hoor je zondag in 'Vroege Vogels' op NPO Radio 1
- KRO-NCRV's 'Pointer' over de gevaren van AI-chatapps
- Dit hoor je zaterdag in 'Spijkers met Koppen' op NPO Radio 2
- NPO Klassiek geeft startschot voor 'Filmmuziek Top 400': stembus geopend
Multimedia SPOTLIGHT
-
Geen tijd voor een knuffel in 'Bestemming X'
-
Jeroom krijgt niet mis te verstane boodschap
-
Poetshulp Michelle brengt opera naar 'The Voice'
-
Netflix onthult trailer van 'Peaky Blinders: The Immortal Man'
-
Sam Gooris doet meteen 'een Sammeke'
-
Kijk nieuwe afleveringen van 'Lil" Kleine: Geen Rem' op Prime Video
-
Kijk vanaf 3 maart naar 'De Box'
-
Wie verdient zijn eigen droomhuis in 'Huis Gemaakt'?
-
Wat doet Jonathan Medart in de backstage van 'The Voice'?
-
De tweede Lach van JOE is geraden!
-
Kijk naar het leven van Tanja Dexters op Streamz
-
Ruzie bij de Badi’s in 'Konvooi'
-
Vanaf dan zie je 'Rooster' op HBO Max
-
Verrassing van formaat in 'Stukken Van Mensen'
-
Nieuw seizoen van 'Komen Eten' op Play!
-
Planckendael ontwaakt in 'Het Echte Leven in de ZOO'
-
Hilarisch! Familie Gooris waagt zich aan de doedelzak.
-
De coaches trappen 'The Voice' zélf zingend op gang
-
Kijk het tweede seizoen van 'Cross' bij Prime Video
-
Siska Schoeters overmand door emoties in 'Een Echte Job'
-
Tinneke trekt ten strijde in 'Bestemming X'
-
Konvooi-families op proef gesteld met 'schimmelteenwijn' van Bockie
-
'Paul McCartney: Man on the Run' binnenkort te zien op Prime Video
-
Kijk de trailer van Guy Ritchie's 'Young Sherlock'
-
Netflix toont eerste beelden van tweede deel van 'Bridgerton' seizoen 4
-
De tijd dringt voor Lisa in 'Help, Mijn Man is Klusser'
-
Stijn uit Oosterzele verdubbelde zijn jaarloon
-
Zon, luxe en totale chaos in 'All In' op Streamz
-
'Potverdikke, wie smijten ze hier binnen?'
-
'Becoming Meewis' vanaf 1 februari nieuw op njam!
Kijktip van de dag
Philippe start als angstcoach een traject met Veronica, die van kinds af aan een panische angst heeft voor water. Hij wil haar laten wennen aan het diepe water én heeft een eerste zwemles voor haar geregeld. Een andere angst die hij wil aanpakken is spinnenangst of arachnofobie. Hiervoor heeft Philippe een groepje samengesteld van zes mensen die hij in enkele korte en krachtige stappen wil helpen hun angst voor spinnen te overwinnen. Hij loodst de deelnemers van een onschuldig lesje over spinnen en voorzichtig contact met een huisspin naar een donkere kelder vol vogelspinnen.
'Gene Paniek!', om 20.05 uur op VRT 1.