Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 2 februari 2026 – aflevering 8499

De lancering van Kirby bezorgt Mackenzie stress. Eden nodigt Jimmy uit om naar Summer Bay te komen en besluit ook Cash, Levi, Abigail, Mackenzie en Mali bij haar plannen te betrekken. John maakt zich zorgen wanneer Irene weer vergeetachtig is.

Dinsdag 3 februari 2026 – aflevering 8500

Dana is gefrustreerd over het mislopen van de baan en botst met Jo en Levi. Jimmy neemt afscheid van Eden en geeft haar een erfstuk. Justin en Mackenzie bereiden de albumlancering voor, maar Remi laat op zich wachten.



Woensdag 4 februari 2026 – aflevering 8501

Justin raakt in paniek wanneer Kirby zonder album op de lancering arriveert. Hij maakt zich zorgen om Remi en vraagt Sonny om hem thuis op te halen. Lacey is verrast wanneer ze hoort over Theo's verleden met Kirby.

Donderdag 5 februari 2026 – aflevering 8502

Dana vangt een ruzie op tussen Remi, Bree en Sonny. Remi zegt clean te zijn, maar grijpt toch weer naar drugs. Kirby wordt gevraagd voor een Europese tour. Dana verbrandt haar hand en Roo maakt zich zorgen om Cohen.



Vrijdag 6 februari 2026 – aflevering 8503

Cash en Harper wisselen hun bevindingen over David en Archie uit. Terwijl Irene vergeet dat ze op Archie aan het passen is en op het punt staat hem alleen in huis achter te laten, beseft John dat ze nog wel meer dingen vergeet.

