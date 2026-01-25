Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW
Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.
Maandag 26 januari 2026 – aflevering 8494
John blijft Mali lastigvallen na een surfles met Mackenzie. Cash probeert de vrede te bewaren, terwijl Eden besluit om Jimmy op te zoeken. Lacey deelt haar cv uit, maar Mali reageert kort.
Dinsdag 27 januari 2026 – aflevering 8495
Sonny probeert Dana te troosten, terwijl Lacey besluit om de waarheid op te biechten. Roo keert terug, maar is uitgeput nadat Alf haar voortdurend op haar fouten wees. David stuurt agent Tom Bowman op pad om de dakloze Samantha Luther weg te sturen.
Woensdag 28 januari 2026 – aflevering 8496
Justin en Kirby vieren dat het album klaar is, maar Remi moet het nog mixen en wordt van z'n stuk gebracht door een bezoek van Avalon. Cohen ontmoet Marilyn. Harper gaat opnieuw aan het werk. David probeert zijn familie op te sporen.
Donderdag 29 januari 2026 – aflevering 8497
Avalon en Kirby zijn enthousiast over het duet, maar Remi blijft ontevreden. David ontdekt iets vreemds op de geboorteakte. Harper bezoekt Samantha, maar kan haar niet van gedachten doen veranderen.
Vrijdag 30 januari 2026 – aflevering 8498
Lacey houdt Jo en David op afstand. Cash praat met Cohen en ontdekt meer over zijn grootmoeder. Irene organiseert een diner met John, maar hij en Marilyn zijn in de war wanneer zij gewoon doorgaat met werken.
'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.
Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.
Kijktip van de dag
De zes kandidaten brengen de nacht door in een afgelegen schuur, maar slapen is allesbehalve vanzelfsprekend. Er valt namelijk iets belangrijks te verdienen. De volgende dag wacht een spectaculaire uitdaging. Wie zal ontsnappen aan de volgende exit?
'Bestemming X', om 19.55 uur op VTM.