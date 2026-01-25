Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Dit zijn de winnaars van de Kastaars 2025!
zondag 25 januari 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 26 januari 2026 – aflevering 8494
John blijft Mali lastigvallen na een surfles met Mackenzie. Cash probeert de vrede te bewaren, terwijl Eden besluit om Jimmy op te zoeken. Lacey deelt haar cv uit, maar Mali reageert kort.


Dinsdag 27 januari 2026 – aflevering 8495
Sonny probeert Dana te troosten, terwijl Lacey besluit om de waarheid op te biechten. Roo keert terug, maar is uitgeput nadat Alf haar voortdurend op haar fouten wees. David stuurt agent Tom Bowman op pad om de dakloze Samantha Luther weg te sturen.

Woensdag 28 januari 2026 – aflevering 8496
Justin en Kirby vieren dat het album klaar is, maar Remi moet het nog mixen en wordt van z'n stuk gebracht door een bezoek van Avalon. Cohen ontmoet Marilyn. Harper gaat opnieuw aan het werk. David probeert zijn familie op te sporen.

Donderdag 29 januari 2026 – aflevering 8497
Avalon en Kirby zijn enthousiast over het duet, maar Remi blijft ontevreden. David ontdekt iets vreemds op de geboorteakte. Harper bezoekt Samantha, maar kan haar niet van gedachten doen veranderen.

Vrijdag 30 januari 2026 – aflevering 8498
Lacey houdt Jo en David op afstand. Cash praat met Cohen en ontdekt meer over zijn grootmoeder. Irene organiseert een diner met John, maar hij en Marilyn zijn in de war wanneer zij gewoon doorgaat met werken.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Home and Away op tv
Maandag 26 januari 2026 om 19u15  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Dinsdag 27 januari 2026 om 18u40  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Woensdag 28 januari 2026 om 19u00  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Vrijdag 30 januari 2026 om 18u25  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Donderdag 29 januari 2026 om 18u30  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

