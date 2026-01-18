Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 19 januari 2026 – aflevering 8489

Alf, Irene en Leah ontmoeten David bij de koffiekar. Eden brengt Cash in de problemen en gaat later met Abigail op bezoek bij Debra. Tane ontmoet Davids dochter Jo. Spanningen lopen op tot een ruzie die Cash moet stoppen.

Dinsdag 20 januari 2026 – aflevering 8490

Kirby klaagt bij Justin over Remi en zoekt hulp bij het samenstellen van de tracklist. Alf en John maken zich zorgen om Mali. Cash ontdekt wie Jo en Lacey zijn. Remi botst opnieuw met Kirby, aangemoedigd door Avalon.



Woensdag 21 januari 2026 – aflevering 8491

Remi krijgt een optreden in Salt, met Kirby's zegen, maar Avalon duwt hem een riskante weg op. Ondertussen twijfelt Mali over zijn werk en ontdekt Levi een opvallend pakket van Mackenzie.

Donderdag 22 januari 2026 – aflevering 8492

Mackenzie wil opnieuw afspreken met Levi, maar hij doorziet haar plan en houdt afstand. Remi overslaapt zich en mist een opnamesessie met Kirby. Harper ziet de reis naar Japan niet zitten en dat leidt tot ruzie met Tane. Levi doorprikt de leugens van Mackenzie.



Vrijdag 23 januari 2026 – aflevering 8493

Harper is boos, omdat Tane toch naar Japan is vertrokken. Dana en Jo maken kennis en ontdekken dat ze voor dezelfde baan als verpleger solliciteren. Eden wil Jimmy uitnodigen voor de bruiloft, maar Levi vindt dat een slecht idee.

