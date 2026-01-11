Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Niet één, maar twee comebacks in de midseizoensfinale van 'Familie'
zondag 11 januari 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 12 januari 2026 – aflevering 8484
Leah betrapt Lacey terwijl ze op het punt staat de stad te verlaten. David maakt het goed met Cash, maar zet hem op verkeersdienst. Ondertussen wordt de opnamesessie van Kirby en Remi onderbroken door Avalon Bracken, die Kirby als een rivaal ziet.


Dinsdag 13 januari 2026 – aflevering 8485
Eden piekert over de band voordat ze zich bij Remi en Kirby voegt voor de opnamesessie. Avalon verstoort opnieuw en doet vervolgens een voorstel. Abigail viert haar verjaardag, terwijl Mackenzie de resultaten van haar onderzoeken ontvangt.

Woensdag 14 januari 2026 – aflevering 8486
Dana verzekert Harper dat ze over Sonny heen is, maar na een ontmoeting in de koffiebar blijkt dat toch niet helemaal waar te zijn. Mali durft haar cadeau niet te geven en gaat daarom met Abigail uit eten. Mackenzie is verbaasd over de resultaten van haar onderzoeken.

Donderdag 15 januari 2026 – aflevering 8487
Justin bespreekt met Remi zijn plan om overdag met Kirby en 's nachts met Avalon samen te werken. Levi probeert Mackenzie te overtuigen de controle los te laten, terwijl Harper intussen de lucht probeert te klaren met Sonny en Dana.

Vrijdag 16 januari 2026 – aflevering 8488
Eden neemt Abigail mee voor een picknick en wil haar vragen als ceremoniemeester. Dana en Sonny beslissen of ze samen verder willen. Irene moedigt Harper aan om Tane te vertellen dat ze nog steeds gevoelens voor hem heeft.

Home and Away op tv
Maandag 12 januari 2026 om 19u10  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Dinsdag 13 januari 2026 om 19u10  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Woensdag 14 januari 2026 om 19u10  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Donderdag 15 januari 2026 om 19u10  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Maandag 19 januari 2026 om 19u05  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

