Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 5 januari 2026 – aflevering 8479

Levi ontdekt dat Mackenzie zich zorgen maakt over haar hartafwijking in combinatie met een zwangerschap. Cash en Eden krijgen duidelijkheid over wie haar vader inlichtte over de verloving. Intussen zit Abigail er helemaal door en ze besluit haar koffers te pakken.

Dinsdag 6 januari 2026 – aflevering 8480

Levi stelt aan Mackenzie voor om vruchtbaarheidstesten te laten doen. Mali en Levi zitten met vragen nu Abigail overweegt om opnieuw bij haar moeder te gaan wonen. Kirby voelt zich schuldig over de overuren die Remi moet doen.



Woensdag 7 januari 2026 – aflevering 8481

Sonny slaagt erin om Kirby en Remi met elkaar te doen praten. Een gesprek tussen Sonny en Dana loopt ongemakkelijk. Theo vraagt aan Bree of hij in het appartement mag blijven wonen. Leah is het hier niet mee eens.

Donderdag 8 januari 2026 – aflevering 8482

Leah nodigt Theo en Lacey uit. Theo is eerst terughoudend bij het idee om terug te verhuizen, maar na Leahs excuses aan Lacey verloopt alles verrassend vlot. Harper neemt Dana mee naar Salt om haar uit de buurt te houden van Sonny.



Vrijdag 9 januari 2026 – aflevering 8483

Cash praat met Tane voordat hij zijn nieuwe sergeant, David Langham, ontmoet. Vervolgens doet hij een verrassende ontdekking over David. Justin laat Leah videogames spelen om haar gedachten af te leiden van Theo.

