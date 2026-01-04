Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW
zondag 4 januari 2026

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 5 januari 2026 – aflevering 8479
Levi ontdekt dat Mackenzie zich zorgen maakt over haar hartafwijking in combinatie met een zwangerschap. Cash en Eden krijgen duidelijkheid over wie haar vader inlichtte over de verloving. Intussen zit Abigail er helemaal door en ze besluit haar koffers te pakken.


Dinsdag 6 januari 2026 – aflevering 8480
Levi stelt aan Mackenzie voor om vruchtbaarheidstesten te laten doen. Mali en Levi zitten met vragen nu Abigail overweegt om opnieuw bij haar moeder te gaan wonen. Kirby voelt zich schuldig over de overuren die Remi moet doen.

Woensdag 7 januari 2026 – aflevering 8481
Sonny slaagt erin om Kirby en Remi met elkaar te doen praten. Een gesprek tussen Sonny en Dana loopt ongemakkelijk. Theo vraagt aan Bree of hij in het appartement mag blijven wonen. Leah is het hier niet mee eens.

Donderdag 8 januari 2026 – aflevering 8482
Leah nodigt Theo en Lacey uit. Theo is eerst terughoudend bij het idee om terug te verhuizen, maar na Leahs excuses aan Lacey verloopt alles verrassend vlot. Harper neemt Dana mee naar Salt om haar uit de buurt te houden van Sonny.

Vrijdag 9 januari 2026 – aflevering 8483
Cash praat met Tane voordat hij zijn nieuwe sergeant, David Langham, ontmoet. Vervolgens doet hij een verrassende ontdekking over David. Justin laat Leah videogames spelen om haar gedachten af te leiden van Theo.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Home and Away op tv
Maandag 5 januari 2026 om 19u15  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Dinsdag 6 januari 2026 om 19u15  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Woensdag 7 januari 2026 om 19u15  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Donderdag 8 januari 2026 om 19u15  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Maandag 12 januari 2026 om 19u10  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

