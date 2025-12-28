Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 29 december 2025 – aflevering 8474

Mali ontvangt het bericht van Abigail, maar besluit om Debra pas te ontmoeten wanneer ze samen met Abigail, Levi en Mackenzie in Summer Bay is gearriveerd. Roo is van slag, omdat Alf vindt dat ze moet stoppen met pleegzorg. Leah wil meer weten over het ontslag van Theo.

Dinsdag 30 december 2025 – aflevering 8475

Mali vreest dat hij alles verpest heeft voor Abigail. Tane en John proberen hem gerust te stellen. Leah kan slechts enkele woorden wisselen met Theo voordat ze wordt weggeleid uit het ziekenhuis.



Woensdag 31 december 2025 – aflevering 8476

Dana legt de opmerkingen van Harper naast zich neer en spreekt af met Sonny. Theo en Lacey leggen het bij nu ze haar verklaring heeft ingetrokken en het Openbaar Ministerie de zaak naar voren heeft gebracht.

Donderdag 1 januari 2026 – aflevering 8477

Tane en Harper blijven zich zorgen maken over Dana's verblijfplaats. Cash en Eden keren terug naar de stad en worden meteen gecontacteerd door John, die wil praten over de bruiloft. De River Boys proberen de getuigen van het proces het zwijgen op te leggen.



Vrijdag 2 januari 2026 – aflevering 8478

Terwijl Lacey getuigt tegen Gage, maken Harper en Dana ruzie over hoe ze Sonny kunnen helpen. Gelukkig kunnen hij en Theo rekenen op Cash en Tane, waarna De River Boys gearresteerd worden. Eden ontvangt een onverwacht bericht.

