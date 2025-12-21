Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

De hele familie kijkt emotioneel terug op vijf jaar 'De Verhulstjes' in kerstspecial
zondag 21 december 2025

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 22 december 2025 – aflevering 8469
Tane vertelt Cash wat er is gebeurd en hij gaat vervolgens een kijkje nemen bij Harper en Archie. Tane overtuigt Mackenzie om een cadeau van hem aan Archie af te geven. Cash betrapt Eden terwijl ze de verlovingsring past.


Dinsdag 23 december 2025 – aflevering 8470
Kirby en Eden worden aan hun lot overgelaten. Kirby ontdekt dat Mali online wordt bekritiseerd vanwege het Tempo Overload-artikel. Remi is woest wanneer hij Dana en Sonny samen ziet en waarschuwt haar dat ze zichzelf in gevaar brengt.

Woensdag 24 december 2025 – aflevering 8471
Mali geeft aan Abigail toe dat er nog niemand gesolliciteerd heeft voor zijn vacature, maar verzwijgt dit voor Kirby. Wanneer zij dit ontdekt, gaat ze meteen op zoek naar mogelijke kandidaten. Intussen discussiëren Leah en Justin over hoe ze de situatie met Theo hebben aangepakt.

Donderdag 25 december 2025 – aflevering 8472
Remi biedt aan om met Theo te praten als Justin Kirby geruststelt, maar hij verliest zijn geduld wanneer haar onzekerheden opnieuw de bovenhand nemen. Bree bedenkt een ander plan. Cash wil Eden ten huwelijk vragen.

Vrijdag 26 december 2025 – aflevering 8473
Naast Debra, de moeder van Eden, zakken ook Levi, Mackenzie, Abigail, Kirby en Remi af naar de boerderij van Gary. Debra is nieuwsgierig naar Abigails nieuwe leven. Abigail waarschuwt Mali en vertelt hem dat hij de stad moet verlaten.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Home and Away op tv
Maandag 22 december 2025 om 18u30  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Dinsdag 23 december 2025 om 18u30  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Woensdag 24 december 2025 om 19u05  »
VTM 2
Mali geeft aan Abigail toe dat er nog niemand gesolliciteerd heeft voor zijn vacature, maar verzwijgt dit voor Kirby. Wanneer zij dit ontdekt, gaat ze meteen op zoek naar mogelijke kandidaten.
Donderdag 25 december 2025 om 17u35  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Vrijdag 26 december 2025 om 18u45  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

