Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 22 december 2025 – aflevering 8469

Tane vertelt Cash wat er is gebeurd en hij gaat vervolgens een kijkje nemen bij Harper en Archie. Tane overtuigt Mackenzie om een cadeau van hem aan Archie af te geven. Cash betrapt Eden terwijl ze de verlovingsring past.

Dinsdag 23 december 2025 – aflevering 8470

Kirby en Eden worden aan hun lot overgelaten. Kirby ontdekt dat Mali online wordt bekritiseerd vanwege het Tempo Overload-artikel. Remi is woest wanneer hij Dana en Sonny samen ziet en waarschuwt haar dat ze zichzelf in gevaar brengt.



Woensdag 24 december 2025 – aflevering 8471

Mali geeft aan Abigail toe dat er nog niemand gesolliciteerd heeft voor zijn vacature, maar verzwijgt dit voor Kirby. Wanneer zij dit ontdekt, gaat ze meteen op zoek naar mogelijke kandidaten. Intussen discussiëren Leah en Justin over hoe ze de situatie met Theo hebben aangepakt.

Donderdag 25 december 2025 – aflevering 8472

Remi biedt aan om met Theo te praten als Justin Kirby geruststelt, maar hij verliest zijn geduld wanneer haar onzekerheden opnieuw de bovenhand nemen. Bree bedenkt een ander plan. Cash wil Eden ten huwelijk vragen.



Vrijdag 26 december 2025 – aflevering 8473

Naast Debra, de moeder van Eden, zakken ook Levi, Mackenzie, Abigail, Kirby en Remi af naar de boerderij van Gary. Debra is nieuwsgierig naar Abigails nieuwe leven. Abigail waarschuwt Mali en vertelt hem dat hij de stad moet verlaten.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

