Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 1 december 2025 – aflevering 8454

Bree maakt zich zorgen om de vermiste Sonny, maar Justin en Remi wuiven haar bezorgdheid weg. Justin vertelt hen over de gestolen auto-onderdelen. Alf praat met Roo over het vertrek van Marilyn, waarna die laatste een belangrijke beslissing neemt.

Dinsdag 2 december 2025 – aflevering 8455

Theo maakt voor het eerst een ritje in zijn auto, terwijl Sonny wanhopig Bree probeert te contacteren. Ondertussen dringt Gage steeds harder aan om de auto van Theo te kopen. Alf staat erop dat Marilyn bij Irene blijft. Eliza bereikt een breekpunt.



Woensdag 3 december 2025 – aflevering 8456

Tane en Harper lopen elkaar onverwacht tegen het lijf in de surfclub en de sfeer is ongemakkelijk. Marilyn en Tane maken zich zorgen wanneer ze Harper met Eliza zien. Lacey grijpt haar kans bij Theo.

Donderdag 4 december 2025 – aflevering 8457

Harper en Eliza trekken naar een afgelegen plek. Wanneer Harper weeën krijgt, kan alleen Eliza haar helpen. Justin overtuigt Kirby voor een reportage. Roo en Marilyn hebben een verhitte discussie.



Vrijdag 5 december 2025 – aflevering 8458

Roo is woedend over de opnames, terwijl Alf erop aandringt dat Eliza zijn opdrachten blijft uitvoeren. Marilyn en Roo krijgen opnieuw ruzie. Er treden complicaties op bij de bevalling van Harper. Eliza filmt het hele gebeuren.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

