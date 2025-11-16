Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 17 november 2025 – aflevering 8444

Cash en de politie grijpen in om de vechtpartij van de River Boys te stoppen. Marilyn vertelt aan Leah en Justin dat de vroegere pleegouders van Eliza vermoeden dat zij het vuur aanstak. Gage vraagt aan Theo en Sonny om een nieuwe klus voor hem te klaren.

Dinsdag 18 november 2025 – aflevering 8445

Dana praat met Tane over de bruiloftsplanning en zegt dat ze begrijpt waarom Harper zich veilig bij hem voelt. Marilyn deelt haar ontdekkingen met Roo, terwijl Tane duidelijk maakt dat er iets mis is met Eliza.



Woensdag 19 november 2025 – aflevering 8446

Levi en Mackenzie brengen Tane op de hoogte, maar Mackenzie houdt de ontvoering geheim voor Mali. Marilyn voelt zich steeds ongemakkelijker rond Eliza en besluit in te gaan op het aanbod van Irene. Levi vermoedt dat Mackenzie iets verbergt en laat Tane met haar praten.

Donderdag 20 november 2025 – aflevering 8447

Tane probeert Levi op afstand te houden en ook de sfeer met Harper is gespannen. Mali hoort intussen van Dean wat er is gebeurd, maar besluit te zwijgen. Tijdens een gesprek tussen Roo en Harper duikt Eliza plots op.



Vrijdag 21 november 2025 – aflevering 8448

Kirby maakt zich zorgen over haar muziekcarrière, terwijl Justin en Remi een belangrijke deal sluiten. Roo en Eliza praten over het verleden en Mali stelt Abigail een belangrijke vraag. Bree brengt een nacht alleen door in het appartement.

