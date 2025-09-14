Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 15 september 2025 – aflevering 8399

Harper en Tane krijgen een nieuw schrikmoment te verwerken wanneer Harper weeën krijgt. Levi haast zich naar het ziekenhuis, waar hij hen de risico's van een vroeggeboorte uitlegt. Na een injectie om de weeën tegen te gaan, is het bang afwachten voor Harper en Tane, die door de situatie wel naar elkaar toegroeien. Remi krijgt spijt van zijn getuigenis, die zware gevolgen kan hebben voor Cash. Mackenzie krijgt in de gaten dat er iets gaande is tussen Abigail en Mali. Hij bekent en vraagt haar vervolgens om niets tegen Levi te zeggen. Abigail neemt contact op met Nerida wanneer ze ontdekt dat Tim in het ziekenhuis ligt.

Dinsdag 16 september 2025 – aflevering 8400

Theo neemt het op voor Kirby wanneer Mali haar aanbod om opnieuw aan de slag te gaan in de surfwinkel afslaat. Abigail ontmoet Nerida onder het valse voorwendsel dat ze haar wil helpen. Ze spreken af om elkaars alibi te zijn voor de avond dat Tim gewond raakte. Abigail trekt vervolgens met deze informatie naar het politiebureau, waar Rose vervolgens het echte alibi van Abigail moet nagaan. Rose schrikt wanneer Abigail vertelt dat ze de avond met Mali heeft doorgebracht, maar slaagt erin om professioneel te blijven. Omdat het bewijs dat Abigail heeft verzameld nog niet voldoende is om Nerida te arresteren, zet Rose een nieuw plan in werking om de onschuld van Cash te bewijzen.



Woensdag 17 september 2025 – aflevering 8401

Abigail is zenuwachtig voor de ontmoeting met Nerida. Ze probeert haar uit haar tent te lokken terwijl Rose meeluistert, maar Nerida hapt niet toe. Ontgoocheld keren ze terug naar het politiebureau, waar de twee het eens zijn om hun actie geheim te houden voor Mali. Eden polst bij Bree naar de toestand van Tim en smeekt Rose om haar onderzoek naar Nerida voort te zetten. Abigail verontschuldigt zich bij Eden voor haar bijdrage aan de situatie. Cash wordt op borgtocht vrijgelaten. Tijdens een loopsessie krijgt hij plots flashbacks van de avond waarop hij Tim zou hebben aangevallen.

Donderdag 18 september 2025 – aflevering 8402

De grote heropening van de Bait Shop staat voor de deur, maar Roo kan het niet laten om haar vader om de tuin te leiden door hem te vertellen dat de opening met een week is uitgesteld. Marilyn speelt het spelletje - tegen wil en dank - mee. Wanneer Alf langsgaat om te kijken wat er aan de hand is, krijgt hij de verrassing van zijn leven: de nieuwe winkel is helemaal klaar. Met een brok in de keel bedankt hij iedereen voor alle hulp. Abigail betrapt Nerida terwijl ze Tim opzoekt in het ziekenhuis. Cash sluit een deal met Nerida om Eden veilig te houden.



Vrijdag 19 september 2025 – aflevering 8403

Cash wimpelt Abigail af wanneer ze hem om een update vraagt over zijn onderzoek naar Nerida. Abigail neemt hier geen genoegen mee en vertelt Rose over het bezoek van Nerida aan Tim in het ziekenhuis. Townsend gaat vervolgens akkoord om Nerida uit te nodigen voor een gesprek, maar enkel als getuige. Wanneer haar alibi waterdicht blijkt te zijn, is Townsend nog zekerder van zijn stuk: Cash is de enige schuldige. Gary, de pleegvader van Cash, komt langs en ontdekt al gauw hoe de vork in de steel zit. Samen met Rose bedenkt hij een plan om Cash' naam te zuiveren. Levi betrapt een kussende Abigail en Mali.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!