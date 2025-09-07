Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 8 september 2025 – aflevering 8394

Na alweer een klacht over geluidsoverlast gaat Remi op zoek naar een repetitieruimte waar Lyrik ongeremd kan repeteren. Cash en Abigail spreken af met Nerida om haar te confronteren met hun vermoeden dat ze haar verhaal verzonnen heeft. Nerida ontkent, maar Abigail besluit desondanks haar klacht tegen Tim in te trekken. Tim trekt intussen naar het politiebureau om klacht in te dienen tegen Cash. Wanneer Cash nogmaals een poging waagt om Nerida te overtuigen haar klacht in te trekken, uit ze bedreigingen tegenover Tim en Eden. Cash probeert Eden te waarschuwen, maar Remi stuurt hem wandelen.

Dinsdag 9 september 2025 – aflevering 8395

Remi ziet maar één oplossing voor de problemen van Eden en Lyrik: ze moeten er met z'n allen even tussenuit, ver weg van Summer Bay. Hij gaat meteen op zoek naar een geschikte locatie en nodigt ook Justin, Bree en Tim uit. Die laatste biecht intussen aan Eden op dat hij een klacht tegen Cash heeft ingediend, waarna zij hem vertelt dat Cash haar gewaarschuwd heeft voor Nerida, die volgens hem gevaarlijk zou kunnen zijn. Maar dat is volgens Tim nonsens. Tane probeert met Harper over de operatie te praten. Cash doet een schokkende ontdekking: de auto van Tim werd vernield en er werd ingebroken bij Eden.



Woensdag 10 september 2025 – aflevering 8396

Harper laat zich onderzoeken door Levi omdat haar bloeddruk hoger is dan normaal en omdat ze de baby al even niet meer gevoeld heeft. Nadat Levi haar nogmaals heeft uitgelegd wat de voor- en nadelen zijn van een operatie en met enige overtuigingskracht van Tane en Dana, besluit Harper zich dan toch te laten opereren. Abigail helpt Mali, die onderbemand is, in de surfwinkel. Mali is in de wolken wanneer ze met succes een menigte naar Manta Ray Boards weet te lokken. Eden negeert opnieuw enkele oproepen van Cash, waardoor hij zich genoodzaakt ziet om achter haar aan te gaan. Ter plekke komt het tot een zware discussie tussen hem en Tim. De volgende ochtend doet Justin een schokkende ontdekking.

Donderdag 11 september 2025 – aflevering 8397

Iedereen is in shock nadat Cash en Tim zwaargewond werden aangetroffen. Wat heeft er zich afgespeeld? Bree voert een race tegen de klok om Tim in leven te houden tot de ambulance arriveert, maar zijn toestand is kritiek. Rechercheur Mark Townsend arriveert nog voor de ambulance op de plaats delict en richt meteen zijn pijlen op Cash. Bree moet een spoedoperatie uitvoeren wanneer de toestand van Tim zienderogen achteruitgaat. Tane en Dana wachten vol spanning op nieuws over de operatie van Harper. Levi doet intussen alles wat hij kan om zowel Harper als de baby te redden, maar de tijd dringt.



Vrijdag 12 september 2025 – aflevering 8398

Levi slaagt erin om de cyste te verwijderen. Tane en Dana halen opgelucht adem wanneer ze het nieuws vernemen. Rose en rechercheur Townsend ondervragen Cash, maar hij kan zich door een hersenschudding weinig herinneren van de bewuste avond. Het enige wat hij wel weet is dat Nerida mogelijk gevaarlijk is. Rose staat open om verder onderzoek te voeren, maar Townsend is ervan overtuigd dat Cash de dader is. De getuigenis van Remi over de zware ruzie van Cash en Tim overtuigt Townsend ervan om een arrestatiebevel tegen Cash uit te vaardigen.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!