Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 1 september 2025 – aflevering 8389

Remi, Eden, Kirby en Theo komen voor het eerst sinds lang opnieuw samen om te repeteren als Lyrik. De repetitie gaat vlot, tot Rose een domper op de feestvreugde zet vanwege een melding over geluidsoverlast. Kirby vindt zichzelf niet goed staan op een selfie van Eden. Het nieuws over de sluiting van Alfs winkel verspreidt zich als een lopend vuurtje. Roo wil het hier niet bij laten en gaat samen met Leah, Justin en Marilyn op zoek naar een oplossing.

Dinsdag 2 september 2025 – aflevering 8390

Remi en Bree willen financieel bijdragen aan het opknappen van de schuur, maar Roo weigert hun aanbod. Harper voelt zich emotioneel niet verbonden met Tane. Ze lucht haar hart bij Dana en zij moedigt haar zus aan om eens een dag lang niet over de zwangerschap te praten met hem. Dana is enthousiast wanneer Xander haar uitnodigt om hem te komen bezoeken in Melbourne. Wanneer hij hun afspraakje op het laatste moment afzegt, vreest ze dat hun relatie voorbij is.



Woensdag 3 september 2025 – aflevering 8391

Dana ziet de toekomst van haar relatie met Xander somber in. Om haar op te beuren nodigt Harper haar uit om haar te vergezellen naar haar volgende echografie. Alles gaat goed, tot de verpleegster de echo plots onderbreekt om een dokter te raadplegen. Harper vreest het ergste. Leah, Justin, Marilyn en John bundelen de krachten om een nieuwe Bait Shop uit de grond te stampen, maar de samenwerking verloopt nogal chaotisch. Mackenzie en Levi vieren hun jubileum, maar hun romantisch onderonsje wordt onderbroken door een oproep van het ziekenhuis.

Donderdag 4 september 2025 – aflevering 8392

Harper en Tane luisteren gespannen naar de uitleg van Levi: hun baby heeft een cyste op de longen die druk uitoefent op de organen en dit kan leiden tot hartfalen. Een operatie in de baarmoeder kan het probleem verhelpen, maar dat is niet zonder risico. Harper is resoluut: ze wil geen operatie. Tane vraagt advies aan Levi. Kirby is opgelucht wanneer Mali haar vertelt dat hij de campagne voor de surfwinkel heeft geannuleerd, maar zij voelt zich intussen niet meer goed in haar vel en wil niet langer surflessen geven. Alf achterhaalt de plannen van Roo, Marilyn en John.



Vrijdag 5 september 2025 – aflevering 8393

Levi probeert Tane duidelijk te maken dat hij objectief moet blijven en hem niet kan zeggen of Harper de operatie wel of niet moet laten uitvoeren, maar een emotionele Tane blijft aandringen. Tim wordt door zijn baas ingelicht over de klacht die Abigail en Nerida tegen hem hebben ingediend. Eden gelooft Tim wanneer hij haar vertelt dat er nooit iets gebeurd is tussen hem en Nerida en trekt vervolgens naar het politiebureau om Cash duidelijk te maken dat hij moet stoppen met zich te bemoeien met haar leven. Abigail begint te twijfelen aan het verhaal van Nerida. Marilyn deelt haar vermoeden dat Alf op de hoogte is van hun plannen met Roo.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!