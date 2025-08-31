Primeur in finale ‘VRT Zomerhit 2025’: Niels & Maksim brengen nieuwe titelsong van ‘Thuis’ live op het podium
Zon, zee en een record: Pommelien Thijs lokt 25.000 fans naar het Q-Beach House
Belle Perez onder politiebegeleiding en ultieme zomersoundtrack van de zomer in laatste 'Tien Om Te Zien'

Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

zondag 31 augustus 2025

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 1 september 2025 – aflevering 8389
Remi, Eden, Kirby en Theo komen voor het eerst sinds lang opnieuw samen om te repeteren als Lyrik. De repetitie gaat vlot, tot Rose een domper op de feestvreugde zet vanwege een melding over geluidsoverlast. Kirby vindt zichzelf niet goed staan op een selfie van Eden. Het nieuws over de sluiting van Alfs winkel verspreidt zich als een lopend vuurtje. Roo wil het hier niet bij laten en gaat samen met Leah, Justin en Marilyn op zoek naar een oplossing.


Dinsdag 2 september 2025 – aflevering 8390
Remi en Bree willen financieel bijdragen aan het opknappen van de schuur, maar Roo weigert hun aanbod. Harper voelt zich emotioneel niet verbonden met Tane. Ze lucht haar hart bij Dana en zij moedigt haar zus aan om eens een dag lang niet over de zwangerschap te praten met hem. Dana is enthousiast wanneer Xander haar uitnodigt om hem te komen bezoeken in Melbourne. Wanneer hij hun afspraakje op het laatste moment afzegt, vreest ze dat hun relatie voorbij is.

Woensdag 3 september 2025 – aflevering 8391
Dana ziet de toekomst van haar relatie met Xander somber in. Om haar op te beuren nodigt Harper haar uit om haar te vergezellen naar haar volgende echografie. Alles gaat goed, tot de verpleegster de echo plots onderbreekt om een dokter te raadplegen. Harper vreest het ergste. Leah, Justin, Marilyn en John bundelen de krachten om een nieuwe Bait Shop uit de grond te stampen, maar de samenwerking verloopt nogal chaotisch. Mackenzie en Levi vieren hun jubileum, maar hun romantisch onderonsje wordt onderbroken door een oproep van het ziekenhuis.

Donderdag 4 september 2025 – aflevering 8392
Harper en Tane luisteren gespannen naar de uitleg van Levi: hun baby heeft een cyste op de longen die druk uitoefent op de organen en dit kan leiden tot hartfalen. Een operatie in de baarmoeder kan het probleem verhelpen, maar dat is niet zonder risico. Harper is resoluut: ze wil geen operatie. Tane vraagt advies aan Levi. Kirby is opgelucht wanneer Mali haar vertelt dat hij de campagne voor de surfwinkel heeft geannuleerd, maar zij voelt zich intussen niet meer goed in haar vel en wil niet langer surflessen geven. Alf achterhaalt de plannen van Roo, Marilyn en John.

Vrijdag 5 september 2025 – aflevering 8393
Levi probeert Tane duidelijk te maken dat hij objectief moet blijven en hem niet kan zeggen of Harper de operatie wel of niet moet laten uitvoeren, maar een emotionele Tane blijft aandringen. Tim wordt door zijn baas ingelicht over de klacht die Abigail en Nerida tegen hem hebben ingediend. Eden gelooft Tim wanneer hij haar vertelt dat er nooit iets gebeurd is tussen hem en Nerida en trekt vervolgens naar het politiebureau om Cash duidelijk te maken dat hij moet stoppen met zich te bemoeien met haar leven. Abigail begint te twijfelen aan het verhaal van Nerida. Marilyn deelt haar vermoeden dat Alf op de hoogte is van hun plannen met Roo.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!

Home and Away op tv
Maandag 1 september 2025 om 19u10  »
VTM 2
Het nieuws over de sluiting van Alfs winkel verspreidt zich als een lopend vuurtje. Roo wil het hier niet bij laten en gaat samen met Leah, Justin en Marilyn op zoek naar een oplossing.
Dinsdag 2 september 2025 om 19u05  »
VTM 2
Remi en Bree willen financieel bijdragen aan het opknappen van de schuur, maar Roo weigert hun aanbod. Harper voelt zich emotioneel niet verbonden met Tane. Ze lucht haar hart bij Dana.
Woensdag 3 september 2025 om 19u05  »
VTM 2
Dana ziet de toekomst van haar relatie met Xander somber in. Om haar op te beuren nodigt Harper haar uit om haar te vergezellen naar haar volgende echografie. Alles gaat goed, tot de verpleegster de echo plots onderbreekt.
Donderdag 4 september 2025 om 19u05  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.
Vrijdag 5 september 2025 om 19u10  »
VTM 2
De (liefdes)levens van bewoners van het fictieve Australische stadje Summer Bay. De hoofdpersonen moeten omgaan met relaties, familie, liefde, verlies en opgroeien.

Lees ook:
 Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Sisi - Seizoen 4 (DVD)
DVD
Superman - 5 Film Collection (Blu-ray)
DVD
Dexter - The Complete Series + Dexter - New Blood
DVD
Meer artikels over VTM 2
Aanbiedingen
Camille - Sos (CD)
CD
Arno - Opex (CD)
DVD
Daens - Daens De Musical (DVD)
DVD

TVvisie Extra



Onze apps

Download onze app op de Google Play Store Download onze app in de App Store

Meest recente

Multimedia SPOTLIGHT

Kijktip van de dag

'Reizen Waes: De Bucketlist' (VRT 1)

Tom Waes trekt naar Taiwan, een land dat riskeert vroeg of laat opgeslorpt te worden door China. Voor Taiwan misschien voorgoed verdwijnt, haast Tom zich om het Aziatische eiland alsnog te leren kennen. En dat brengt hem op enkele heel vreemde plekken. Zo ontmoet Tom een groep Taiwanezen die zware gewichten tillen met hun geslachtsdelen en bezoekt hij een levensgevaarlijk vuurwerkfestival.

'Reizen Waes: De Bucketlist', om 20.00 uur op VRT 1.

Dossiers

NU en STRAKS op tv

volledige TVgids
  • 09:05
    Campus 12: compilatie
    06:00
    In bed met Olly
  • 09:00
    Zomerbeelden
    06:00
    Radio 2 op VRT Canvas: Goeiemorgen Morgen!
  • 08:30
    Eva & Adam
    06:00
    Tik Tak
  • 09:20
    Nonkel Jef
    02:00
    Wordt aangekondigd
  • 08:00
    Geen uitzending
    07:10
    Ik vertrek XL
  • 08:15
    Geen uitzending
    06:00
    Qmusic
  • 07:00
    Willy
    10:00
    Geen uitzending
  • 09:25
    Geen uitzending
    10:15
    Sturm der Liebe
  • 06:00
    Joe
    09:30
    Geen uitzending
  • 07:50
    Geen uitzending
    11:15
    Blind Gekocht NL
  • 09:05
    Geen uitzending
    06:40
    Wordt aangekondigd
  • 09:25
    Cops
    02:15
    SurrealEstate
  • 09:05
    Property Brothers
    02:35
    Geen uitzending
  • 09:10
    Aurora Teagarden Mysteries: Something New
    05:00
    Geen uitzending
  • 09:00
    Z-Weekoverzicht
    06:00
    Herhalingslus
  • 09:12
    Aan de wand
    00:00
    Oh What A Night
  • 09:10
    Vlaamse Klassiekers
    02:40
    Open Vuur
  • 08:55
    Sister Boniface Mysteries
    02:05
    Murdoch Mysteries
  • 09:20
    Station 19
    02:20
    Below Deck Mediterranean
  • 09:25
    De wilde Noordzee
    02:35
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:20
    Bid, bedank, bewonder
    07:00
    NOS Journaal met gebarentaal
  • 09:05
    Vechtmeisje
    02:40
    NOS Studio Sport
Verwante artikels