Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 25 augustus 2025 – aflevering 8384

Abigail wordt op heterdaad betrapt door Dana terwijl ze op zoek is naar medicijnen. Dana stelt zich echter begripvol op en biedt haar een luisterend oor aan. Levi heeft intussen opgevangen dat de date van zijn zus met Theo in het water is gevallen en vreest dat ze zal hervallen. Samen met Eden en Mackenzie gaat hij op zoek naar haar. Bree voelt zich nog niet klaar om opnieuw aan het werk te gaan.

Dinsdag 26 augustus 2025 – aflevering 8385

Mackenzie heeft goed nieuws voor Xander: er is een stageplaats vrijgekomen bij een vriend van haar die een hotel runt. Enig minpuntje: de stage duurt zes weken en vindt plaats in Melbourne. Zal Dana hiermee akkoord gaan? Remi praat met Justin en Theo over de toekomst van Lyrik. Hij wil dat Theo zich voor de volle 100% inzet, maar Theo zelf twijfelt. Rose ziet op tegen de terugkeer van Cash op het politiebureau.



Woensdag 27 augustus 2025 – aflevering 8386

John merkt dat Eden en Tim Cash bewust proberen te ontlopen en wil weten waarom. Dat wordt hem echter niet in dank afgenomen. Cash zoekt contact met een ex-patiënte van Tim die hem vertelt dat ze een relatie met hem had terwijl ze ook nog bij hem in behandeling was. Cash wil zijn ontdekking meteen delen met Eden, maar zij heeft echter geen oren naar zijn relaas. Al zaait het nieuws toch enige twijfel. Wanneer ze Tim erover aanspreekt, ontkent hij alles en trekt vervolgens naar het politiebureau om Cash te confronteren. Rose moet tussenbeide komen.

Donderdag 28 augustus 2025 – aflevering 8387

Eden weet niet meer wie ze moet geloven: Tim of Cash. Ze vraagt raad aan Kirby. Rose spelt Cash intussen de les en maant hem aan om Tim met rust te laten, maar buiten het politiebureau zet hij zijn zoektocht naar informatie gewoon verder. Eden is verrast wanneer ze Cash en Abigail samen ziet. Kirby doet een verontrustende vaststelling wanneer zij en Mali de afgewerkte posters voor de surfwinkel bekijken.



Vrijdag 29 augustus 2025 – aflevering 8388

Levi probeert een verrassing voor Mackenzie te organiseren, maar zij wimpelt hem af omdat ze het te druk heeft. Abigail gaat akkoord met het voorstel van Cash om Nerida, de ex-patiënte van Tim, te ontmoeten. Nadat ze hun ervaringen met elkaar hebben gedeeld, besluiten Abigail en Nerida om een officiële klacht in te dienen tegen Tim. Kirby is enorm aangedaan door de bewerkingen die het reclamebureau heeft gedaan aan haar lichaam. Mali probeert haar op te monteren door de posters te laten herdrukken met de originele foto, maar de reden van het reclamebureau komt hard aan.

