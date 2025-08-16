Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 18 augustus 2025 – aflevering 8379

Levi is van slag na de dreigementen van Abigail om de Bay te verlaten. Hij gaat langs bij Eden in de hoop dat zij Tim kan overtuigen om met hun zus te praten. Cash probeert de band met Eden aan te halen, maar zij wijst hem af. Zijn hart breekt wanneer hij haar vervolgens ziet kussen met Tim. Mali worstelt met zijn gevoelens voor Abigail en probeert Theo, die ook een oogje op haar blijkt te hebben, op afstand te houden. Levi is opgelucht wanneer hij hoort dat Abigail dan toch een afspraak heeft gemaakt bij een andere therapeut.

Dinsdag 19 augustus 2025 – aflevering 8380

Eden vertrouwt Kirby toe dat ze klaar is om Cash achter zich te laten. Kirby steunt haar, maar belandt in een lastig parket wanneer Cash haar uithoort over Tim. Abigail overhoort het gesprek tussen Kirby en Cash en ontdekt zo dat haar zus datet met haar therapeut. De volgende dag zet een jaloerse Cash Tim bewust aan de kant voor een controle. Theo confronteert Mali met zijn leugen. Eden en Tim proberen zich te excuseren bij Abigail. Rose betrapt Cash op het illegaal opzoeken van informatie in de politiedatabank.



Woensdag 20 augustus 2025 – aflevering 8381

Remi keert terug van zijn bezoek aan zijn ouders en heeft heugelijk nieuws voor Bree: het geld van zijn spaarfonds werd vrijgegeven en ze kunnen er niet alleen hun reis naar Griekenland mee betalen... Remi voelt zich licht ongemakkelijk bij al dat geld, maar Bree spoort hem aan om er iets betekenisvols mee te doen. Cash hoort Remi uit over Eden en Tim. Rose vreest intussen dat Cash geobsedeerd is door Tim. Theo gaat op date met Abigail. Roo is officieel aangesteld als voorzitter van de surfclub en krijgt al meteen een crisis op haar bord. Remi nodigt al zijn vrienden uit voor een feestje.

Donderdag 21 augustus 2025 – aflevering 8382

Het feestje van Remi wordt abrupt onderbroken door een furieuze Cash, die Eden duidelijk probeert te maken dat Tim geen goede partij voor haar is. Tim probeert Cash te kalmeren, maar Tane moet tussenbeide komen wanneer de situatie dreigt te escaleren. Cash is echter niet van plan om het hierbij te laten en wordt vervolgens op heterdaad betrapt door Tane terwijl hij rondneust in de auto van Tim. Justin maakt zich zorgen om Theo nadat hij ontdekt heeft dat Abigail problemen heeft gehad met drugs.



Vrijdag 22 augustus 2025 – aflevering 8383

Terwijl een enthousiaste Abigail zich klaarmaakt voor haar eerste date met Theo, breekt hij zich het hoofd over wat hij moet doen met de informatie die Justin net met hem heeft gedeeld. Hij besluit Abigail op de man af te vragen hoe de vork in de steel zit en nadat ze hem de waarheid heeft verteld, neemt Theo de beslissing om afstand te nemen. Abigail is er kapot van en trekt naar het ziekenhuis, op zoek naar Levi. Ze komt er in de verleiding wanneer ze een verpleegster morfine ziet nemen. Cash doet een ontdekking over Tim.

