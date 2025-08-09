Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 11 augustus 2025 – aflevering 8374

Rose praat met Kirby over de ongemakkelijke situatie op het politiekantoor nu Cash een rang onder haar staat. Ze voelt zich onzeker over het feit dat zij nu bevelen moet geven aan haar ex-baas. Cash reageert begripvol wanneer Rose het issue ter sprake brengt. Mali vangt Abigail op. Zij heeft het moeilijk na het nieuws van Tim dat hij haar therapeut niet meer kan zijn. Alf is de voortdurende bezorgdheid van Marilyn beu en snauwt haar af. Hij is verbaasd wanneer Roo vroeger dan verwacht terugkeert. Zij eist een uitleg voor zijn gedrag. Mackenzie vermoedt dat er meer zit achter Mali's bezorgdheid voor Abigail.

Dinsdag 12 augustus 2025 – aflevering 8375

Bree is opgelucht nu ze eindelijk een diagnose heeft en ze de hulp kan krijgen die ze nodig heeft. Roo, die net vernomen heeft wat er zich in het ziekenhuis heeft afgespeeld, is woest en confronteert Bree met haar nalatigheid. Na zijn gesprek met Mackenzie beseft Mali dat hij misschien toch gevoelens begint te krijgen voor Abigail. Hij besluit afstand te nemen. Dana confronteert John met het feit dat zij, in tegenstelling tot alle mannelijke redders, de strandbuggy nog steeds niet mag besturen en eist dat hij haar gelijk behandelt.



Woensdag 13 augustus 2025 – aflevering 8376

Kaia heeft nieuws voor Perri: ze heeft besloten om terug te keren naar Nieuw-Zeeland. Perri reageert alsof het hem niet deert, maar een opmerking van Tane doet hem toch twijfelen. Uiteindelijk loopt hij achter Kaia aan en nodigt haar uit voor een etentje. Alf excuseert zich bij Bree voor het gedrag van Roo. Hij is blij te horen dat Bree hulp heeft gezocht zodat een dergelijke situatie niet nog een keer gebeurt. Na het etentje met Kaia neemt Perri een ingrijpende beslissing: hij wil bij zijn moeder in Nieuw-Zeeland gaan wonen. Het afscheid valt Tane zwaar, maar hij is blij dat de jongen herenigd is met zijn familie. John is gekwetst door de beschuldigingen van Dana.

Donderdag 14 augustus 2025 – aflevering 8377

Dana weigert te aanvaarden dat haar vriendschap met John voorbij is, maar hij wijst al haar pogingen om het goed te maken resoluut af. Alf merkt de spanningen op en is vastbesloten om de ruzie te beëindigen. Na hun kus belanden Harper en Tane in de slaapkamer, maar Harper zet er al gauw een punt achter en vertrekt. Tane snapt er niets van en gaat te rade bij Remi. Aan Dana biecht Harper op dat ze vreest dat Tane enkel emotionele steun zocht. Tane denkt na over zijn toekomst. Is hij klaar voor een nieuwe relatie?



Vrijdag 15 augustus 2025 – aflevering 8378

Levi probeert Abigail te overtuigen om een nieuwe therapeut te zoeken, maar krijgt het deksel op de neus. Ze is er helemaal klaar mee en wil de woorden 'Tim', 'therapie' en 'herstel' nooit meer horen, of ze laat Summer Bay voorgoed achter zich. Mackenzie stelt voor om zijn zus de waarheid te vertellen, maar dat vindt Levi geen goed idee. Na de mislukte poging van Alf om John en Dana te verzoenen, besluit Roo zich met de zaak te bemoeien. Harper geniet zichtbaar nu zij en Tane een koppel zijn.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!