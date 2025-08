Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 4 augustus 2025 – aflevering 8369

Mali probeert Theo te overhalen om zijn plaats in te nemen bij de fotoshoot. Bree gaat tekeer tegen Remi nadat ze ontdekt heeft dat hij met Xander over haar problemen heeft gepraat. Levi vangt vervolgens een gesprek tussen Remi en Xander op en besluit Bree een bezoekje te brengen. Kan hij haar eindelijk overtuigen om hulp te zoeken? Tane vreest het ergste voor Perri wanneer zijn advocaat geen getuigen heeft gevonden die het misbruik van Carl kunnen bevestigen.

Dinsdag 5 augustus 2025 – aflevering 8370

Tane probeert Perri te overtuigen om te vechten in plaats van het op een lopen te zetten. De volgende dag maakt iedereen zich op voor het proces van Perri. Rose getuigt dat ze op de hoogte was van het misbruik van Carl, maar wordt door de rechter op de vingers getikt omdat niet Carl maar Perri terechtstaat. Ook na de getuigenis van Tane ziet het er niet goed uit voor de jongen. Tijdens de pauze krijgt Jane, de advocaat van Perri, een mysterieuze sms. Leah maakt zich zorgen om Alf en schakelt John in om poolshoogte te nemen. Wanneer dat op niets uitdraait, contacteert ze Martha.



Woensdag 6 augustus 2025 – aflevering 8371

Perri is compleet in shock nadat zijn moeder, van wie hij dacht dat ze overleden was, in de rechtbank is opgedoken. Kaia getuigt vervolgens over haar gewelddadige huwelijk met Carl en de reden waarom ze haar gezin in de steek liet: Carl dreigde ermee Perri te vermoorden als ze niet weg zou gaan. Na het slotpleidooi van Jane zoekt Kaia toenadering tot Perri, maar hij wijst haar af. Iedereen is opgelucht wanneer Perri vervolgens onschuldig wordt verklaard aan de moord op zijn vader. Abigail nodigt Levi en Eden uit voor een familie-etentje en vertelt hen hoe Tim haar heeft doen inzien dat ze te hard is geweest voor Eden. Marilyn en Leah maken geen vorderingen met Alf en dus kunnen ze nog maar één ding doen: Roo opbellen.

Donderdag 7 augustus 2025 – aflevering 8372

Kaia is onder de indruk van het leven dat Perri heeft opgebouwd in Summer Bay. Harper licht Theo in over de beslissing van de rechter. Perri zit nog steeds met heel veel vragen waarop Tane hem geen antwoord kan geven. Uiteindelijk stemt hij dan toch in met een gesprek met zijn moeder, maar al gauw wordt duidelijk dat hij nog niet klaar is om haar te vergeven. Levi is verontwaardigd na de bekentenis van Eden en maakt zich zorgen over hoe Abigail op het nieuws zal reageren. Eden en Tim besluiten grenzen vast te leggen.



Vrijdag 8 augustus 2025 – aflevering 8373

Ondanks de pijn na de afwijzing van haar zoon vraagt Tane aan Kaia om nog niet meteen naar Nieuw-Zeeland terug te keren en Perri nog wat tijd te geven om aan de nieuwe situatie te wennen. Een gesprek met Theo zet Perri aan het denken. Eden voelt zich schuldig wanneer ze tijdens een lunch met Abigail een telefoontje van Tim negeert. Levi stelt Tim en Eden voor een ultimatum: ze moeten Abigail de waarheid vertellen. Alleen blijken ze niet op dezelfde golflengte te zitten wat betreft de manier van aanpak.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!