Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 21 juli 2025 – aflevering 8359

Levi regelt een therapeut om Abigail te begeleiden tijdens haar verdere herstel. Abigail zelf is allesbehalve blij wanneer Eden voorstelt om haar naar haar eerste therapiesessie te brengen. De hele rit naar het centrum negeert ze haar zus. Ter plekke maken ze kennis met therapeut Tim en hij merkt de spanning tussen de zussen meteen op. Net voordat Tim met Abigail aan de slag wil gaan, trekt ze zich terug. Het gebrek aan vertrouwen speelt Leah en Justin nog steeds parten, maar flarden van een gesprek tussen Cash en Harper doet Justin beseffen dat hij en Leah iets bijzonders hebben.

Dinsdag 22 juli 2025 – aflevering 8360

Abigail weigert om naar de therapiesessie met Tim te gaan, maar wanneer Eden niet meteen aanstalten geeft om terug naar huis te keren, geeft ze alsnog toe. Na een moeizame start slaagt Tim er al gauw in om haar aan het praten te krijgen, waarna ze hem vertelt over de eenzaamheid die ze tijdens haar jeugd heeft ervaren. Bree is zenuwachtig voor de hoorzitting waarop ze zich moet verantwoorden voor haar acties tijdens de behandeling van Alf. Maar in de plaats van zichzelf te verdedigen, laat ze zich leiden door wrok en maakt ze Levi zwart.



Woensdag 23 juli 2025 – aflevering 8361

Levi is woest nadat Bree hem verraden heeft om haar eigen hachje te redden. Remi moet tussenbeide komen om de gemoederen te bedaren. Bree schrikt echter wanneer Remi de kant van Levi kiest en haar duidelijk maakt dat haar gedrag niet door de beugel kan. De volgende ochtend ziet Bree haar fout in en trekt ze al haar beschuldigingen aan het adres van Levi weer in. Eden reikt Abigail de hand, maar zij is er duidelijk nog niet klaar voor om zich open te stellen tegenover haar zus.

Donderdag 24 juli 2025 – aflevering 8362

Remi heeft er genoeg van: het is volgens hem hoog tijd dat Bree haar verantwoordelijkheid neemt en haar fouten rechtzet in plaats van het slachtoffer uit te hangen. Bree nodigt Marilyn daarop uit voor een gesprek. Dat gaat echter niet zoals Marilyn had gehoopt wanneer Bree opnieuw in de verdediging schiet en Marilyn ervan beschuldigt overdreven te hebben gereageerd. Remi is stilaan de wanhoop nabij: hoe zal hij ooit tot Bree kunnen doordringen? Tane en Harper overhandigen Perri een doos met spullen die ze in het huis van zijn vader hebben gevonden.



Vrijdag 25 juli 2025 – aflevering 8363

Harper klopt aan bij Tane om samen naar hun afspraak bij de gynaecoloog te gaan. Ze is teleurgesteld wanneer hij geen weet blijkt te hebben van de afspraak en het bovendien te druk heeft met de voorbereidingen voor de afscheidsdienst van Perri's vader. Xander zet Bree op haar plaats. Remi gaat op het internet op zoek naar een mogelijke verklaring voor het gedrag van Bree. Cash probeert informatie los te krijgen van Rose over het onderzoek naar de dood van Carl.

