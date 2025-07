Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen ťn kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 7 juli 2025 – aflevering 8349

Eden is verrast wanneer Cash plots voor haar deur staat. Hij excuseert zich voor zijn gedrag en stelt haar voor aan Michelle. Ze nemen haar vervolgens mee naar Salt, maar daar breekt Cash wanneer Eden Michelle vertelt over het moment dat Felicity in elkaar stortte. Justin, die nog steeds in de weer is voor Claudia, krijgt het heet onder de voeten door een opmerking van Marilyn. En zij blijkt niet de enige te zijn die zijn doen en laten volgt. Leah denkt dat Justin een verrassing voor haar plant.



Dinsdag 8 juli 2025 – aflevering 8350

Leah probeert Justin te bereiken, nadat ze zijn leugen heeft doorprikt. Wanneer ze Theo tegen het lijf loopt en hem vertelt wat er aan de hand is, legt hij alle kaarten op tafel en vertelt zijn tante over de situatie met Claudia. Gefrustreerd besluit Leah het heft in eigen handen te nemen en contact te zoeken met Claudia. Wanneer ze haar niet te pakken krijgt, richt ze zich tot haar man. Die schetst geen al te fraai beeld van zijn echtgenote. Alf krijgt een hartaanval en wordt met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Justin schrikt wanneer Claudia hem probeert te kussen.



Woensdag 9 juli 2025 – aflevering 8351

Justin is compleet van de kaart door de avances van Claudia en stormt de blokhut uit. Zij gaat achter hem aan, vastbesloten om hem voor zich te winnen. Wanneer Justin vervolgens aanstalten maakt om te vertrekken, kan hij zijn autosleutels nergens vinden. In het ziekenhuis zijn de artsen er intussen in geslaagd om Alf te stabiliseren, maar Marilyn is woest op Bree, die aan de grond genageld stond terwijl Alf zienderogen achteruitging. Perri moet vechten voor zijn leven wanneer zijn vader hem thuis opwacht. Levi spreekt Bree aan over haar fouten tijdens de behandeling van Alf.

Donderdag 10 juli 2025 – aflevering 8352

De uitbrander van Levi is niet in goede aarde gevallen bij Bree en ze spuwt haar gal bij Remi. In het ziekenhuis wordt het hem echter al gauw duidelijk dat Bree hem niet de volledige waarheid heeft verteld. Perri is in shock na het gevecht met zijn vader. Tane probeert hem te kalmeren en belt vervolgens de politie. Wanneer Rose en haar team arriveren, blijkt dat Perri het op een lopen heeft gezet waardoor Rose begint te vermoeden dat Tane hem verstopt houdt. Leah trekt haar conclusies wanneer Justin niet naar huis komt. Theo helpt Perri.



Vrijdag 11 juli 2025 – aflevering 8353

Op het politiekantoor raakt het geduld van Tane stilaan op, terwijl Rose haar pijlen op hem blijft richten. Ze is ervan overtuigd dat hij weet waar Perri zich verschuilt en wijst hem op het feit dat hij medeplichtig kan worden gesteld als hij hem helpt om uit handen van de politie te blijven. Leah is er intussen zeker van: Justin heeft een affaire met Claudia. Ze lucht haar hart bij Alf en Marilyn. Justin vraagt Claudia om hulp om Leah te overtuigen dat er niets aan de hand is tussen hen. Uiteindelijk gelooft Leah hen, maar het gebrek aan vertrouwen hakt er wel diep in bij Justin. Cash en Michelle keren terug van hun bezoek aan Gary en hoewel Michelle klaar is om verder te gaan met haar leven, lijkt Cash nog niet klaar om afscheid van haar te nemen.

