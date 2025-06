Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 30 juni 2025 – aflevering 8344

Een bezorgde John ziet hoe Eden haar verdriet probeert te verdrinken in Salt en hij besluit haar gezelschap te houden. Op de terugweg naar huis laat ze haar verdriet de vrije loop. Nadat John haar veilig thuis heeft gebracht, trekt een aangeschoten Eden naar het huis van Cash, waar ze hem nogmaals haar liefde verklaart. Het laat Cash niet onberoerd, maar de angst om haar ooit te verliezen neemt al gauw weer de bovenhand. Claudia zoekt steun bij Justin nadat ze een ruzie heeft gehad met haar man. Theo kan niet begrijpen dat hij zijn huwelijk met Leah zo op het spel zet. Abigail geeft Cash de volle laag over hoe hij Eden behandelt.



Dinsdag 1 juli 2025 – aflevering 8345

Levi excuseert zich bij Cash voor de uitbarsting van zijn zus en legt hem uit wat er juist aan de hand is met Abigail. Cash geeft hem daarop de raad om klacht tegen Dom neer te leggen bij de politie. Claudia zoekt Justin opnieuw op om hem te bedanken voor zijn steun. Cash krijgt een antwoord op de brief die hij geschreven heeft naar een van de ontvangers van Felicity's organen. Mackenzie en Levi proberen Abigail te overtuigen om klacht neer te leggen tegen Dom. Cash vraagt Rose om een gunst. Mali krijgt een genereus voorstel van de galeriehouder. Woensdag 2 juli 2025 – aflevering 8346

Mali denkt na over het voorstel van de galeriehouder en vraagt raad aan Alf. Cash gaat als een bezetene op het internet op zoek naar de vrouw die het hart en de longen van Felicity heeft ontvangen. Al gauw komt hij iemand op het spoor die veertien uur na het overlijden van zijn zus nieuwe organen kreeg. John maakt zich zorgen over de mentale toestand van Cash. Dana organiseert een picknick voor Harper en Tane, die de spanning tussen hen probeert te breken door belachelijke namen voor hun baby te verzinnen. Donderdag 3 juli 2025 – aflevering 8347

Cash wil koste wat het kost kennismaken met de vrouw die het hart van Felicity heeft ontvangen. Zijn vrienden vrezen echter dat hij te hoge verwachtingen heeft van de ontmoeting met Michelle. Remi probeert er met hem over te praten, maar Cash heeft geen oren naar zijn bezorgdheden. Cash probeert vervolgens zijn hoofd leeg te maken met een loopsessie, maar onderweg krijgt hij een paniekaanval. John vindt hem en probeert hem te kalmeren. Levi maakt zich zorgen om Abigail nu de rechtszaak tegen Dom nadert. Hij is bang dat ze een terugval zal hebben en wijkt daarom geen seconde van haar zijde. Abigail zelf begint zich intussen te ergeren aan de voortdurende aanwezigheid van haar broer.

Vrijdag 4 juli 2025 – aflevering 8348

Kirby en Remi proberen Cash te ondersteunen terwijl hij wacht op de komst van Michelle. Wanneer ze eindelijk oog in oog staan, laaien de emoties hoog op. Ontroerd vertelt Cash haar meer over zijn zus. Tijdens een wandeling op het strand ziet Eden Cash met Michelle en trekt de verkeerde conclusie. Wanneer Remi haar uitlegt wat er werkelijk aan de hand is, rent Eden naar Cash in de hoop ook een gesprek met Michelle te kunnen hebben, maar hij weigert haar voor te stellen.