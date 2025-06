Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 9 juni 2025 – aflevering 8329

Claudia, een ontevreden klant, doet haar beklag bij Justin over Theo, die het onderhoud aan haar wagen heeft uitgesteld. Wanneer Theo uitlegt waarom hij dat deed, toont Justin begrip voor zijn beslissing. Maar een paar uur later krijgt Justin weer telefoon van Claudia: ze heeft een ongeluk gehad omdat de remmen van haar wagen het begeven hebben en ze houdt Theo hier verantwoordelijk voor. Cash bereidt zich voor om Summer Bay te verlaten. Gary maakt zich zorgen wanneer hij ziet hoe zijn pleegzoon in Salt tekeergaat tegen Xander en Mackenzie.

Dinsdag 10 juni 2025 – aflevering 8330

Mali wordt gekozen als finalist van de kunstwedstrijd en hij bedankt Kirby voor haar aanmoediging. Justin inspecteert de wagen van Claudia en kan niet anders dan vaststellen dat de remmen het inderdaad begeven hebben. Wat betekent dit voor Theo en de garage? Terwijl hij een emotionele Mackenzie zo goed mogelijk probeert te ondersteunen, biecht Levi op dat hij Abigail geld heeft geleend om drugs te kopen. Mackenzie is woest. Niet veel later krijgt Levi telefoon van zijn zus, die hem vraagt om haar te komen redden. Levi aarzelt geen seconde en haast zich naar het adres dat Abigail hem heeft doorgestuurd.

Woensdag 11 juni 2025 – aflevering 8331

Onderweg naar het adres dat Abigail hem bezorgde, loopt Levi Eden tegen het lijf. Hij vertelt haar wat er aan de hand is en ze staat erop om met hem mee te gaan. Wanneer Levi en Eden bij hem aankloppen, doet Dom echter alsof hij geen Abigail kent en stuurt hen wandelen. Net wanneer ze de zoektocht naar hun zus willen staken, ontdekken Levi en Eden wat er echt aan de hand is. Justin en Leah piekeren over hoe ze de situatie met Claudia het beste kunnen aanpakken. Ondertussen beschuldigt Claudia Justin ervan haar te willen omkopen.

Donderdag 12 juni 2025 – aflevering 8332

Justin en Leah nodigen Claudia uit voor een gesprek zodat ze samen tot een oplossing kunnen komen. Justin is opgelucht wanneer ze akkoord gaat met zijn voorstel om haar wagen gratis te herstellen en onderhouden. Maar wanneer Bree haar opbelt met de vraag om naar het ziekenhuis te komen voor een extra CT-scan, dreigt Claudia ermee Justin voor de rechter te slepen als ze meer dan alleen een gebroken arm aan het ongeluk overhoudt. Levi en Eden trekken met Abigail naar een motel om haar te helpen afkicken. Wanneer Eden hoort hoe Levi tegen Mackenzie liegt over waar hij is, komt het tot een stevige woordenwisseling.

Vrijdag 13 juni 2025 – aflevering 8333

Justin wil weten wat er aan de hand is en brengt een bezoek aan Claudia in het ziekenhuis. De vele extra testen stellen haar geduld inmiddels zwaar op de proef en wanneer er uit de resultaten bovendien niets zorgwekkends naar boven komt, is het hek helemaal van de dam. Theo moet het ontgelden wanneer hij zich bij haar probeert te verontschuldigen. Harper wil duidelijke afspraken maken met Tane over hun baby.

