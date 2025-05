Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 26 mei 2025 – aflevering 8319

Kirby vindt toevallig een kunstwerk van Mali en is onder de indruk. Mali schaamt zich voor het werk, maar na enige aanmoediging besluit hij toch opnieuw aan het schilderen te gaan. Ondanks de pijn om het verlies van Felicity probeert Mackenzie de draad weer op te pakken in Salt, maar een speels briefje dat haar vriendin voor haar had achtergelaten komt hard aan en doet Mackenzie beseffen dat Felicity nooit meer zal terugkeren. Ze stort haar hart uit bij Levi. Die laatste ontvangt kort daarna een berichtje van Abigail, die schuldig pleit aan het stelen van het geld uit de surfclub.

Dinsdag 27 mei 2025 – aflevering 8320

Ook Tane probeert de draad weer op te pakken na de gebeurtenissen omtrent Felicity, maar hij heeft het zichtbaar moeilijk. Tijdens een drankje met Perri en Harper wordt hij overspoeld door beelden van de laatste momenten van Felicity, waarna hij compleet overmand wordt door woede en verdriet. Harper vertelt Perri wat er aan de hand is. Mali toont zijn nieuwe kunstwerk aan Kirby en bedankt haar voor haar aanmoediging. Zij is meteen laaiend enthousiast over het werk en stelt Mali voor om deel te nemen aan een kunstwedstrijd die binnenkort gehouden wordt.

Woensdag 28 mei 2025 – aflevering 8321

Omdat Tane nog steeds overmand is door verdriet en hij nog steeds geen idee heeft dat hij vader wordt, vergezelt Dana Harper naar het ziekenhuis voor de eerste echo van haar baby. Tane gaat naar het ziekenhuis om afscheid te nemen van Felicity. Daar moet Cash intussen beslissen of zijn zus orgaandonor zou willen zijn. De volgende ochtend voert Tane een haka uit waarin hij al zijn emoties verwerkt. Perri maakt zich zorgen: zal Tane dit verdriet ooit te boven komen?

Donderdag 29 mei 2025 – aflevering 8322

Dana wijst haar zus op het feit dat ze haar zwangerschap niet lang meer verborgen zal kunnen houden, maar desondanks acht Harper de tijd nog steeds niet rijp om Tane te vertellen dat hij vader wordt. Cash wordt overweldigd door verdriet wanneer hij een foto van Felicity vindt die hem doet terugdenken aan hun kindertijd. Ook Eden krijgt het moeilijk wanneer er een levering op naam van Felicity arriveert. Het blijkt een selectie trouwjurken te zijn die ze had besteld, zodat ze haar vriendin kon helpen met het uitzoeken van de perfecte trouwjurk. Met enige aanmoediging van Tane raapt Cash al zijn moed bij elkaar om Gary in te lichten over de dood van Felicity. Perri krijgt een onverwacht telefoontje van zijn vader.

Vrijdag 30 mei 2025 – aflevering 8323

Dana confronteert Harper met haar eindeloze excuses om haar zwangerschap geheim te houden voor Tane. Er blijkt echter meer te spelen dan enkel haar zwangerschap: ze is verliefd! Kirby probeert Mali te overtuigen om zich alsnog in te schrijven voor de kunstwedstrijd, maar hij blijft bij zijn standpunt. Harper krijgt telefoon van Carl, de vader van Perri. Wanneer Carl wat later onverwacht opduikt in de fitness om Perri te overtuigen een klusje voor hem te doen, grijpt Tane in en zet de man aan de deur. Carl is echter niet van plan om het hierbij te laten.

