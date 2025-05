Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 19 mei 2025 – aflevering 8314

Harper ontdekt dat Xander op de hoogte is van haar zwangerschap. Ze gaat bij hem langs om hem te vragen het nieuws voor zich te houden, onwetende dat Rose zich in de andere kamer bevindt. Rose is dolblij en wil heel graag weten wie de vader is. John informeert bij Bree naar mogelijke manieren om iemand te helpen die niet geholpen wil worden. Bij haar thuiskomst treft Harper Irene onderaan de trap aan. In het ziekenhuis probeert Bree een gewonde Irene te overtuigen om hulp te aanvaarden.



Dinsdag 20 mei 2025 – aflevering 8315

Het nieuws over de verloving van Cash en Eden verspreidt zich als een lopend vuurtje. Terwijl het koppel overladen wordt met felicitaties, plant Felicity een verrassingsfeestje in Salt om de verloving te vieren. Een nuchtere Irene verontschuldigt zich bij Marilyn, John en Leah voor haar gedrag van de afgelopen weken. Ze vraagt John om haar naar de afkickkliniek te brengen. Mackenzie licht Levi in over de verloving van Cash en Eden. Het laat hem niet onberoerd dat hij en zijn vader de enigen zijn die niet werden ingelicht door Eden.



Woensdag 21 mei 2025 – aflevering 8316

Cash verrast Eden met een prachtige verlovingsring. Abigail, de jongere zus van Levi en Eden, duikt onverwacht op en is verrast te horen dat Levi niet van plan is om naar het verlovingsfeestje van hun zus te gaan. Mackenzie en Levi brengen Abigail vervolgens naar het feestje en zijn verrast wanneer Eden hen vraagt om te blijven. Intussen wordt het Dana duidelijk hoe ingewikkeld de situatie van haar zus is wanneer ze Tane en Felicity samen ziet dansen en genieten van elkaars gezelschap. Maar dan stuikt Felicity plots in elkaar...



Donderdag 22 mei 2025 – aflevering 8317

Felicity wordt met spoed geopereerd nadat uit scans duidelijk is geworden dat ze in elkaar is gezakt door een hersenbloeding als gevolg van een gescheurd aneurysma. Cash is kapot van verdriet en compleet in de war: het ene moment geniet zijn zus van het feestje, het volgende moment moet ze vechten voor haar leven. En ook Tane worstelt met zijn gevoelens. Na de operatie wijkt Cash geen seconde van Felicity's zijde, maar dan gaat het plots mis en neemt de situatie een dramatische wending.



Vrijdag 23 mei 2025 – aflevering 8318

John dient klacht in bij Rose nadat er geld werd gestolen uit zijn kantoor. Levi vangt een deel van het gesprek op en verdenkt meteen Abigail. Bree heeft slecht nieuws voor Cash: Felicity heeft een tweede bloeding gehad en deze keer kan een operatie geen soelaas meer brengen. Bree en Levi voeren vervolgens een reeks neurologische onderzoeken uit waaruit moet blijken of er nog hersenactiviteit is. Cash komt voor een hartverscheurende keuze te staan.

