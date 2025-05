Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 12 mei 2025 - aflevering 8309

Wanneer Mali zijn kat stuurt, moet Kirby noodgedwongen zijn surflessen overnemen. Wanneer hij uiteindelijk toch opdaagt, weigert hij te vertellen waar hij was. Tegenover Tane biecht Mali wel op wat er aan de hand is: hij schaamt zich voor zijn aandeel in de recente gebeurtenissen. Irene wil aan haar vrienden bewijzen dat alles goed met haar gaat en nodigt hen daarom uit voor een etentje bij haar thuis. John heeft zijn bedenkingen.



Dinsdag 13 mei 2025 - aflevering 8310

Na het vertrek van John is de sfeer op het etentje van Irene nog allesbehalve gezellig. Na enkele glazen wijn begint ook de stemming van Irene te keren en al gauw moet Harper het bekopen. Tane ergert zich wanneer Perri te laat komt voor zijn shift in de fitness en bovendien bier probeert te bestellen. Hij voelt zich echter schuldig wanneer hij via Mackenzie te weten komt dat de jongen vandaag achttien wordt. Levi en Mackenzie willen iets speciaals voor hem doen.

Woensdag 14 mei 2025 - aflevering 8311

Tane wil de verjaardag van Perri niet zomaar laten passeren en organiseert een feestje, maar Perri voelt zich duidelijk ongemakkelijk bij alle aandacht. Volgens hem verdient hij dit allemaal niet. Tane raakt bovendien een gevoelige snaar bij Perri wanneer hij hem voorstelt om een paspoort voor Nieuw-Zeeland te regelen. Eden probeert Cash op te beuren. Hij zit met zijn gedachten bij Felicity, die de gebeurtenissen rond Rory nog niet volledig verwerkt lijkt te hebben. Een gesprek met Remi over zijn relatie met Bree brengt Cash op een idee.

Donderdag 15 mei 2025 - aflevering 8312

Eden is in shock na het onverwachte aanzoek van Cash. Terwijl zij raad vraagt aan haar vrienden, zoekt hij zijn zus op. Mackenzie ondervraagt Mali over zijn betrokkenheid bij de River Boys en de politie-inval. Na enkele mislukte pogingen om Cash onder ogen te komen, raapt Eden al haar moed bij elkaar om met hem te praten over zijn aanzoek. Plots realiseert ze zich dat er maar één ding is dat ze wil: ja zeggen. Tane blijft verwoed proberen om een band met Perri op te bouwen, maar dat lijkt alleen maar het tegenovergestelde effect te hebben.

Vrijdag 16 mei 2025 - aflevering 8313

Tane wil van Perri weten waarom hij op het punt stond om Summer Bay te verlaten. Het jarenlange misbruik door zijn vader heeft duidelijk zijn sporen nagelaten. Terwijl ze zich voorbereidt op haar eerste echo, raakt Harper overweldigd door de vele beslissingen die een zwangerschap met zich meebrengt. Dana spoort haar aan om Tane eindelijk in te lichten, maar Harper wimpelt haar opnieuw af. Het drankprobleem van Irene loopt compleet uit de hand wanneer ze haar vrienden over haar hoort praten. Een confrontatie met Leah maakt de zaken alleen maar erger en thuis komt een stomdronken Irene zwaar ten val.

