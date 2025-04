Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 14 april 2025 - aflevering 8289

Irene is in shock wanneer Bree haar op de hoogte brengt van de verdwijning van Dana en het onderzoek dat Rose tegen Bronte gestart is voor fraude. Dana probeert Chase intussen te slim af te zijn, terwijl Xander en John Bronte op de hielen zitten. Dankzij hen kan Rose de oplichters in de boeien slaan. Op het politiekantoor toont Bronte haar ware aard wanneer Irene haar met haar daden confronteert. Kirby en Theo bedenken een plannetje om Remi en Bree opnieuw naar elkaar toe te laten groeien.



Dinsdag 15 april 2025 - aflevering 8290

Wanneer hij Mackenzie een bezoekje brengt in Salt, ontdekt Levi dat Eden daar nu ook werkt en dus moet geweten hebben dat hij in het ziekenhuis lag. Mac krijgt een verrassend telefoontje van Dean. Remi en Bree bedenken een manier om wraak te nemen op Kirby en Theo na hun valstrik. Tane en Harper verwelkomen de jongeren die zullen deelnemen aan zijn fitnessprogramma. Een van hen maakt het meteen te bont en zoekt ruzie met een andere deelnemer. Tane moet tussenbeide komen wanneer er een gevecht uitbreekt.



Woensdag 16 april 2025 - aflevering 8291

Tane neemt Perri onder zijn vleugels en leert hem enkele basisprincipes van zelfverdediging. Alf is trots wanneer hij de twee bezig ziet. Mali keert terug naar huis en Levi wil zo snel mogelijk alles uitpraten. Mackenzie is zenuwachtig omdat Dean op bezoek komt. Hij weet nog niets over haar affaire met Levi en haar hartaanval. In Mangrove River is Cash intussen vastberaden om gerechtigheid te laten geschieden voor zijn vermoorde collega. Felicity brengt tijd door met Rory.



Donderdag 17 april 2025 - aflevering 8292

Cash maakt kennis met zijn nieuwe collega: inspecteur Devlin. Zij geeft hem meteen een waarschuwing: de River Boys zitten overal en deinzen voor niets terug, ook niet tegenover agenten. Volgens haar zijn ze ook verantwoordelijk voor de dood van zijn voorganger. Felicity is in de wolken wanneer Rory haar opnieuw contacteert, tot Cash ontdekt dat hij een River Boy is. Na alle heisa met Bronte is Dana duidelijk nog niet klaar om Xander te vergeven en ook Irene heeft het moeilijk. Hoe kon ze zo naïef zijn?



Vrijdag 18 april 2025 - aflevering 8293

Xander excuseert zich bij Dana, maar zij twijfelt of ze nog wel een toekomst samen hebben. Leah en John bekommeren zich om Irene, die zichzelf blijft kwellen omdat ze zo goedgelovig geweest is, maar dat wordt hen niet in dank afgenomen. Thuis dreigt Irene voor het eerst in jaren weer naar de fles te grijpen. Rory vertelt Felicity waarom hij deel uitmaakt van de River Boys. Ze is geraakt door zijn levensverhaal en besluit hem een kans te geven. Cash ontdekt intussen via Devlin dat Rory aan het hoofd van de bende staat.



