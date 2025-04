Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 7 april 2025 - aflevering 8284

Dana bijt zich hardnekkig vast in het ontmaskeren van Bronte, maar jaagt op die manier wel Irene tegen zich in het harnas. Om zijn projectvoorstelling aan Alf te doen slagen, ziet Tane zich genoodzaakt om zijn belofte aan Harper te breken. Eden start haar eerste shift in Salt en verneemt van Felicity dat Levi ontslagen werd uit het ziekenhuis. Een charmante en aantrekkelijke vreemdeling trekt de aandacht van Felicity.



Dinsdag 8 april 2025 - aflevering 8285

Cash loopt de muren op in afwachting van een reactie op zijn aanvraag om opnieuw aan de slag te mogen als politieagent. Eden probeert Felicity te overtuigen om Rory op te bellen. Is ze klaar voor een nieuwe fase in haar leven? Irene legt haar beslissing om geld te lenen voor Bronte uit aan Leah. Zij is in eerste instantie terughoudend, maar de woorden van Irene raken een gevoelige snaar en vervolgens besluit ook Leah een duit in het zakje te doen, tot grote frustratie van Dana. Zij besluit Rose in te lichten over haar vermoedens, maar zonder bewijsmateriaal is er niets dat Rose voor haar kan doen.



Woensdag 9 april 2025 - aflevering 8286

Dana gaat in het ziekenhuis op zoek naar het dossier van Bronte, maar wordt op heterdaad betrapt door Bree. Zij besluit mee te helpen zoeken, maar ook in andere ziekenhuizen kunnen ze geen medische gegevens van Bronte terugvinden. John heeft zo zijn bedenkingen bij de meer dan gulle donatie van Irene en Leah. Bronte toont bijna haar ware aard tijdens een gesprek met Alf. Samen met haar handlanger besluit ze vervolgens dat het tijd is om tot actie over te gaan. Cash krijgt niet het nieuws waarop hij had gehoopt.



Donderdag 10 april 2025 - aflevering 8287

Wanneer Dana nergens te vinden is en Bronte aan Harper en Xander vertelt dat ze er voor enkele dagen op uit is getrokken, begint Xander toch wantrouwig te worden. Waarom zou Dana Bronte hierover inlichten en niet hem of haar zus? Intussen pusht Bronte Irene om haar het geld zo snel mogelijk over te maken. Zogezegd omdat er nog maar één plekje vrij is bij de klinische proef in Canada. Voor hij de baan in Mangrove River aanneemt, wil Cash weten waarom zijn voorganger er vertrokken is. Felicity besluit Rory beter te leren kennen.



Vrijdag 11 april 2025 - aflevering 8288

Xander en Bree vinden het vreemd dat ze nog steeds niets gehoord hebben van Dana. En ook John maakt zich zorgen wanneer ze niet komt opdagen voor haar strandpatrouille. Dana bevindt zich intussen in een afgesloten container ergens in de wildernis. Ze schreeuwt om hulp, maar alleen Chase kan haar horen. Bronte ontdekt dat er intussen 50.000 dollar op haar rekening staat. Xander, John en Bree trekken met hun bevindingen naar Rose, die het nu wel de moeite waard vindt om Bronte enkele vragen te stellen. Xander en John zien Bronte voorbijrijden en besluiten haar te volgen.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!