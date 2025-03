Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 24 maart 2025 - aflevering 8274

Zijn taakstraf heeft Tane geïnspireerd om een fitnessprogramma op te starten voor kwetsbare jongeren. Om dit te verwezenlijken roept hij de hulp in van Roo en John. Roo is meteen dolenthousiast. Het enige wat ze nu nog moeten doen is het bestuur van de surfclub overtuigen. Dana vindt nog steeds nergens gehoor over haar vermoeden dat Bronte een oplichtster is. Zelfs John gelooft haar niet. Leah is woest wanneer ze ontdekt dat Irene degene is die Bronte aangespoord heeft om de Diner aan te klagen. Harper verzamelt al haar moed bij elkaar om met Tane te praten over hun nacht samen.



Dinsdag 25 maart 2025 - aflevering 8275

Mali neemt contact op met de Allens om het gestolen geld terug te bezorgen. Intussen worden Mackenzie en Levi nabij de surfclub benaderd door een onbekende vrouw die hen vraagt waar ze Mali ergens kan vinden. Zich onbewust van het gevaar geeft Mac haar adres. Iluka flirt met Kirby en hun gezellige babbel leidt al gauw tot meer. Wanneer Iluka enkele gemiste oproepen van Mali op zijn telefoon opmerkt, spoort Kirby hem aan om die te negeren. Mackenzie en Levi krijgen een onaangename verrassing bij hun thuiskomst. Wanneer ook Mali wat later arriveert, komt het tot een gevecht, waarbij Levi gewond raakt.



Woensdag 26 maart 2025 - aflevering 8276

Terwijl Levi naar adem hapt, eisen de Allens dat Mali zijn broer opbelt. Terwijl ze wachten op zijn komst, gaat de toestand van Levi zienderogen achteruit. Wanneer Iluka eindelijk arriveert, wordt al gauw duidelijk dat Nat een persoonlijke wrok koestert: Iluka brak haar hart en daarvoor zal hij boeten. Mackenzie smeekt hen intussen om een ambulance te bellen. Leah confronteert Irene met haar daden: hoe kon ze iemand aanmoedigen om een klacht tegen hen in te dienen? Irene probeert haar standpunt te verduidelijken, maar krijgt de wind van voren.



Donderdag 27 maart 2025 - aflevering 8277

Terwijl Levi in het ziekenhuis vecht voor zijn leven, neemt de spanning tussen Mackenzie en Mali toe. Vooral het feit dat hij hen bewust in het ongewisse liet over het mogelijke gevaar dat om de hoek loerde, maakt haar woest. Bree raadt Mali intussen aan om met de politie te praten, maar hij is vastberaden om zijn broer op eigen houtje terug te vinden. Mali vraagt Mac om de betrokkenheid van Iluka te minimaliseren wanneer zij en Levi een verklaring afleggen bij de politie. Leah en Irene blijven met elkaar in de clinch liggen over de rechtszaak die Bronte heeft aangespannen tegen het eethuis. Dana probeert te bemiddelen en stelt Irene een cruciale vraag: is ze bereid haar jarenlange vriendschap met Leah op het spel te zetten voor Bronte?



Vrijdag 28 maart 2025 - aflevering 8278

Tane vraagt Harper om hulp bij het afwerken van zijn voorstel voor het fitnessprogramma voor kwetsbare jongeren. Wanneer John het voorstel wat later afwijst, hoopt Tane opnieuw op haar hulp te kunnen rekenen, maar Harper worstelt met haar gevoelens en wijst hem af. Met Levi gaat het intussen niet goed. Hij moet met spoed geopereerd worden. Wanneer Rose in het ziekenhuis arriveert voor een verklaring, stort Mackenzie in en onthult ze Mali's betrokkenheid bij het incident. Cash is het werkloos zijn beu en neemt een beslissing: hij wil opnieuw als politieagent aan het werk.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

