Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 9 december 2024 - aflevering 8204

Justin voelt zich neerslachtig nadat hij Leah aan de telefoon heeft horen praten met haar therapeut, maar Leah stelt hem gerust. Wanneer haar therapeut haar vervolgens aanraadt om nog eens een week in de kliniek door te brengen, stelt Justin zich heel begripvol op. Dana vraagt Irene om advies: ze vindt het steeds moeilijker om als vriend bij haar crush in de buurt te zijn, omdat haar gevoelens sterker worden. Irene raadt haar aan om een keuze te maken: ofwel vrienden blijven, ofwel de sprong wagen in de liefde. Cash heeft een hekel aan zijn nieuwe job in de beveiligingssector.



Dinsdag 10 december 2024 - aflevering 8205

Xander holt Dana achterna nadat hij haar avances heeft afgewezen. Zij kan door de grond zakken van schaamte en reageert haar afwijzing af op Harper en Irene. Xander vreest intussen dat zijn vriendschap met Dana voorgoed kapot is. Alf keert terug en wordt door John en Roo meteen overladen met surfclub-issues. Het wordt hem ook meteen duidelijk dat ze de zoektocht naar de anonieme schenker nog steeds niet hebben opgegeven. Zal hij kunnen zwijgen? Tane is verbijsterd wanneer hij in de duinen een sporttas aantreft met daarin een achtergelaten baby.

Woensdag 11 december 2024 - aflevering 8206

Mackenzie eist duidelijkheid van Levi: staan hij en zijn vrouw op het punt om een gezin te stichten? Theo amuseert zich volop met Valerie, maar wanneer hij haar voorstelt om hun relatie openbaar te maken, krijgt hij het deksel op de neus. Het gedrag van Theo baart Kirby grote zorgen en het komt uiteindelijk tot een aanvaring tussen haar en Valerie. Die laatste laat zich echter niet zomaar afdreigen. Mac en Mali zijn bezorgd om Tane, die nog steeds in het ziekenhuis is en geen seconde van de zijde van de vondeling wijkt. Raakt hij te emotioneel betrokken?

Donderdag 12 december 2024 - aflevering 8207

Valerie panikeert wanneer ze Kirby ziet praten met een agent. Theo, letterlijk en figuurlijk high na het geslaagde interview, stelt haar gerust: Rose is een vriendin en Kirby zou hem nooit zomaar verraden. Valerie is echter niet gerustgesteld en stoort zich aan de lakse houding van Theo. De volgende ochtend heeft Justin goed nieuws: hij kreeg een nieuwe aanvraag voor een interview en dit keer eentje dat live zal worden uitgezonden op de lokale radio. Het komt tot een ruzie tussen Theo en Valerie wanneer zij weigert om hem nog een pil te geven. Tane heeft geen oren naar de bezorgdheden van Mackenzie en Mali en weigert de baby zomaar op te geven. Hij is er het hart van in wanneer blijkt dat hij geen aanvraag kan indienen om pleegouder te worden. Vrijdag 13 december 2024 - aflevering 8208

Theo excuseert zich bij Valerie voor zijn uitbarsting en vraagt haar om het nummer van haar dealer. Zo blijft zij buiten schot en kan hij met een ontspannen gevoel het radio-interview afleggen. Tane besluit een verblijfsvergunning aan te vragen zodat hij pleegouder kan worden voor Maia. Rose doet intussen een openbare oproep aan de moeder van het meisje om zich te melden. In Salt hoort Felicity Roo en Alf praten over baby Maia. Wanneer ze ontdekt dat Tane haar gevonden heeft, haast ze zich naar het ziekenhuis.

