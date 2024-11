Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 18 november 2024 - aflevering 8189

Bij hun thuiskomst treffen Leah, Marilyn en Valerie een wachtende Justin aan. Leah stemt in met een gesprek, maar ze maakt hem ook duidelijk dat ze het niet prettig vindt dat hij haar grenzen niet respecteert. Valerie zoekt Justin nadien op in de garage en moedigt hem aan om de hoop niet te verliezen, waarna Justin Leah en Valerie uitnodigt voor een etentje met hem en Theo. Cash bijt zich vast in zijn zoektocht naar de identiteit van de mysterieuze donateur. Dana wil hem maar al te graag helpen. Cash ontdekt dat Felicity en Tane samen in bed zijn beland en maakt zich zorgen dat zijn zus opnieuw valse hoop koestert, maar Felicity stelt hem gerust; tussen haar en Tane is het definitief gedaan.



Dinsdag 19 november 2024 - aflevering 8190

Theo verontschuldigt zich bij Valerie voor zijn nieuwsgierigheid. Ze aanvaardt zijn excuses en na enige aarzeling vertelt ze hem de reden waarom haar familie uit elkaar is gevallen: een ruzie tussen haar en haar broer leidde tot een ongeval waarbij die laatste om het leven kwam. Hun ouders hebben het haar nooit vergeven. Leah vraagt zich af hoe ze de situatie met Justin het beste kan aanpakken en vraagt raad aan Marilyn en Valerie. Remi mag het ziekenhuis verlaten, maar verzwijgt dit voor Bree. Kirby belandt hierdoor tussen twee vuren. Tijdens een wandeling stelt Justin Leah gerust: hij gunt haar alle tijd die ze nodig heeft.



Woensdag 20 november 2024 - aflevering 8191

Harper voelt zich eenzaam en besluit de socials van haar ex te checken. Dat maakt haar echter niet vrolijker want hij is duidelijk doorgegaan met zijn leven nadat zij hem aan het altaar liet staan, terwijl zij nog steeds alleen is. De toestand van Remi baart Eden zorgen. Hij weigert echter naar het ziekenhuis te gaan. Eden is opgelucht wanneer Levi opdaagt. Die laatste maakt ook van de gelegenheid gebruik om Mackenzie op te zoeken in Salt. Het gaat er al gauw flirterig aan toe. Remi en Eden krijgen nieuws over de rechtszaak tegen hun ontvoerders.



Donderdag 21 november 2024 - aflevering 8192

Eden zit in een tweestrijd over haar slachtofferverklaring. In haar ogen verdient Mickey een lichtere straf dan Wes, omdat hij hen probeerde te helpen en opkwam tegen zijn broer. Remi is het daar echter niet mee eens. Eden besluit raad te vragen aan Levi. Die heeft op dat moment nog steeds Mackenzie op bezoek in zijn hotelkamer en wanneer Eden opdaagt, verstopt zij zich in de badkamer. Het voorval doet Levi beseffen dat Eden nooit of te nimmer zijn affaire met Mackenzie mag ontdekken, want dat zou het definitieve einde betekenen van hun vernieuwde broer-zusrelatie. Roo en John hebben een discussie over het spenderen van het budget van de surfclub. Cash ontvangt een tip over de anonieme schenker.

Vrijdag 22 november 2024 - aflevering 8193

Cash vertelt Roo en John dat hij op een dood spoor is beland wat betreft zijn onderzoek naar de anonieme schenker. Ze geloven er niets van! Edens standpunt over Mickey blijft voor onenigheid zorgen tussen haar en Remi. Cash probeert te bemiddelen en wijst Remi op het feit dat het haar versie van de feiten zijn en dat Eden net als hem recht heeft om haar verhaal te vertellen. Mackenzie en Levi hebben een gesprek over hun vaders, die allebei ontrouw zijn geweest, maar in tegenstelling tot Levi heeft Mackenzie het haar vader nooit vergeven.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

