Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Stel je voor. Je woont aan de zee, je kan elke dag naar het strand en het is er altijd warm. Dat is het geluk dat de inwoners van Summer Bay hebben. Al is dat schone schijn. Want de kleine gemeenschap heeft ook zijn dagelijkse beslommeringen én kent de nodige portie drama. Lees hier wekelijks onze preview van 'Home and Away'.

Maandag 16 september 2024 - aflevering 8144

Roo schakelt Mali in voor een foto van Alf naast zijn eerbetoon. Marilyn probeert haar vriendin te waarschuwen voor haar plan, maar Roo is vastberaden om het verhaal van haar vader in de krant te laten verschijnen. De volgende dag krijgt Alf het artikel onder ogen en heeft Roo een en ander uit te leggen. Justin mag het ziekenhuis verlaten. Hij plant meteen een verrassing voor Leah en stuurt Theo op pad om in zijn plaats een verlovingsring te gaan kopen. Rose probeert zich te verontschuldigen bij Leah.



Dinsdag 17 september 2024 - aflevering 8145

Na de paniekaanval van Leah twijfelt Justin of ze wel met hem wil trouwen. Alf stelt hem gerust, al vraagt Justin zich dan wel af wat er echt aan de hand is met Leah. Wanneer hij haar hierover aanspreekt, liegt ze en wijst ze haar stress toe aan haar wil om het perfecte huwelijk te organiseren. Justin vraagt Theo vervolgens om haar te helpen met de voorbereidingen. Leah vertelt Bree over haar nachtmerries en paniekaanvallen. Zij stemt in om haar een kalmeringsmiddel voor te schrijven, maar wanneer ze over therapie begint, rent Leah de deur uit. Remi besluit de koe bij de horens te vatten en stapt naar Xander om een optreden voor Lyrik vast te leggen in Salt.



Woensdag 18 september 2024 - aflevering 8146

Tane laat zich met enige tegenzin door Mackenzie overhalen om naar het optreden van Lyrik te komen. Felicity schrikt wanneer ze in Salt arriveert en haar ex aan de bar ziet zitten. Wanneer Tane de volgende dag langskomt om enkele spullen op te halen, hoopt Felicity dat hij zich bedacht heeft en opnieuw bij haar zal intrekken, maar dat blijkt al gauw ijdele hoop. Mackenzie biedt Tane aan om bij haar in te trekken. De ouders van Remi vieren hun huwelijksverjaardag en dat vindt hij het ideale moment om Bree aan hen voor te stellen.



Donderdag 19 september 2024 - aflevering 8147

Felicity ziet de hulp van Mackenzie aan Tane als verraad en het komt tot een verhitte discussie in Salt. Graham en Nicola, de ouders van Remi, verwelkomen Bree met open armen. Alles gaat goed, tot Nicola vraagt hoe Bree en haar zoon elkaar hebben ontmoet. Felicity vraagt aan Mackenzie om haar trouwring aan Tane te overhandigen. Door de toestand met Felicity en Tane twijfelt Cash om een verzoek in te dienen om opnieuw aan het werk te kunnen, maar de steun en aanmoediging van Eden trekken hem over de streep.

Vrijdag 20 september 2024 - aflevering 8148

Harper en Dana willen iets terugdoen voor de gemeenschap van Summer Bay, omdat ze zich zo gesteund hebben gevoeld. Volgens Irene dragen ze al voldoende hun steentje bij, maar Dana wil meer; ze wil echt een verschil maken. Ze besluit zich in te schrijven voor een cursus van John Palmer. Tane weigert de ring van Felicity aan te nemen. Wat hem betreft is er geen hoop meer voor hun huwelijk. Wanneer hij vervolgens overladen wordt met berichtjes, besluit hij haar nummer te blokkeren. Mali raadt Mackenzie aan om zich niet te veel te bemoeien. Remi en Bree zoeken het juiste moment om zijn ouders het hele verhaal over Brees verleden en hun ontmoeting te vertellen.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!