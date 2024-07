Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Het leven in Summer Bay lijkt zalig. Zon, zee, strand. Wat moet een mens meer hebben? Maar niets is wat het lijkt. De inwoners van het kuststadje hebben allemaal hun eigen zorgen. En het is niet allemaal goud wat blinkt. Daarom leven zoveel mensen met ze mee. Bekijk nu onze preview!

Maandag 29 juli 2024 - aflevering 8110

Zijn bezoek aan Nieuw-Zeeland heeft Tane doen beseffen hoe snel zijn nichtjes en neefjes groot worden. Hij vindt het tijd voor een gesprek met Felicity over hun toekomst, maar zij wimpelt hem af, uit angst voor een gesprek over kinderen. Compleet in paniek verstoort ze de schrijfsessie van Remi en Eden, die intussen voor een dilemma staan. Kunnen ze een nummer uitbrengen dat een en al wrok jegens Kirby uitschreeuwt? Remi vindt het tijd dat ze de realiteit onder ogen zien. Cash heeft slecht nieuws voor Harper: een gesprek met de anticorruptie-eenheid is pas volgende week mogelijk. Harper panikeert wanneer Irene vroeger dan verwacht terugkeert. En dan duikt ook Madden plots op, zowel bij Cash als bij Irene thuis.

Dinsdag 30 juli 2024 - aflevering 8111

Na de ijzige reactie van Eden en Remi is Kirby vastberadener dan ooit om van de lancering van haar soloproject een succes te maken. Ze legt enkele ideeën voor de albumhoes voor aan Forrest, maar haar input lijkt niet meteen gewenst. Harper en Dana worden op de rooster gelegd door Irene. Tane stelt Felicity voor om een lap grond in Nieuw-Zeeland te kopen. Madden werkt samen met Fletcher, een andere corrupte agent, een plan uit om Dana te pakken te krijgen.



Woensdag 31 juli 2024 - aflevering 8112

John is nieuwsgierig naar de plannen van Tane en Felicity. Na haar arrestatie zijn Madden en Dana spoorloos verdwenen. Cash contacteert zijn collega's in de stad, maar zij kregen reeds de opdracht om geen verdere informatie omtrent het onderzoek met hem te delen. Harper raakt in paniek: is de corrupte Madden in staat om Dana iets aan te doen? Ook Dana zelf is intussen doodsbang. Ze werd ontvoerd door Madden en Fletcher en het wordt al gauw duidelijk dat de corrupte agenten niet van plan zijn om haar levend te laten gaan.

Donderdag 1 augustus 2024 - aflevering 8113

Cash en Rose zijn nog steeds wanhopig op zoek naar Dana. Een race tegen de klok start nadat Rose erin geslaagd is om de locatie van Dana's oproep naar Harper te traceren. Terwijl de politie de schuilplaats nadert, legt Madden de laatste hand aan zijn dodelijke plan. Na de inval wordt Dana met spoed naar het ziekenhuis gebracht, waar Bree alles op alles zet om haar leven te redden. Wanneer Dana uiteindelijk opnieuw bij bewustzijn komt, laat Cash er geen gras over groeien en arresteert Madden en zijn handlanger Fletcher. Ondanks de goede afloop is Rose niet mals voor Cash: hoe kon hij de regels zo overtreden? En ook tegenover Irene en Harper neemt ze geen blad voor de mond: door hun medeplichtigheid hangt er hen mogelijks een gevangenisstraf boven het hoofd.



Vrijdag 2 augustus 2024 - aflevering 8114

Xander moet vanavond een vrijgezellenavond in Salt in goede banen leiden, maar panikeert wanneer hij beseft dat hij vergeten is om voor entertainment te zorgen. Hij richt zich tot Remi en Eden om hem uit de nood te helpen. Het bruidsmeisje is echter niet opgezet met zijn keuze voor livemuziek in plaats van karaoke en eist haar geld terug. Mali lijkt gelukkig meer succes bij de dames te hebben. De mogelijkheid van een gevangenisstraf boezemt Irene angst in en ze lucht haar hart bij John. Alf maant Marilyn aan om een bezoek te brengen aan Roo.



