Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 22 juli 2024 - aflevering 8105

Cash heeft slecht nieuws voor Dana: hij heeft geen camerabeelden van het restaurant kunnen bemachtigen. Madden of een van zijn handlangers is hen waarschijnlijk voor geweest. Wanneer Dana laat vallen dat Olly via haar op de hoogte was van de beelden, besluit Cash een mogelijke link tussen Olly en Madden te onderzoeken. Op vraag van Rose laat Xander hun moeder voorlopig in het ongewisse wat betreft de zoektocht van Rose naar haar biologische vader. Samuel daagt intussen onaangekondigd op bij Rose. John gaat op zoek naar een geschikte teambuilding voor de bestuursleden van de surfclub.



Dinsdag 23 juli 2024 - aflevering 8106

Het klikt steeds beter tussen Rose en Samuel, die haar bijpraat over hun familiegeschiedenis, en ze besluiten samen met Mali te gaan lunchen in Salt. Maar wanneer Samuel vervolgens voorstelt om voortaan deel uit te maken van haar leven, haakt Rose af. Xander begrijpt er niets van: waarom zocht ze contact met Samuel als ze hem vervolgens niet in haar leven wil? Marilyn wijst een uitnodiging van Alf af om samen met hem een bezoek te brengen aan Roo, zogenaamd omdat ze het te druk heeft. Aan Leah biecht ze echter op dat ze zich nog steeds heel schuldig voelt voor wat Roo is overkomen. Alf keert terug met goed nieuws.



Woensdag 24 juli 2024 - aflevering 8107

Theo wil zijn opleiding automechanica verderzetten, maar Justin vindt geen geschikte stagebegeleider. Hij besluit zichzelf dan maar op te werpen als kandidaat, zodat hij Theo opnieuw persoonlijk kan begeleiden. Leah en Theo zijn sceptisch, maar Justin laat er geen gras over groeien en neemt contact op met Theo's leraar. Het contact van Rose met Samuel, haar biologische vader, blijft voor spanningen zorgen tussen haar en Xander. Mali probeert te bemiddelen, maar volgens Xander heeft hij geen recht van spreken, waarna ook Rose hem vraagt om wat afstand te nemen. De teambuildingactiviteit voor het bestuur van de surfclub nadert met rasse schreden en John loopt op de tippen van z'n tenen. Hij twijfelt of Xander wel de juiste persoon is om de avond in goede banen te leiden.



Donderdag 25 juli 2024 - aflevering 8108

John houdt een kater over aan de cocktailavond, maar dat weerhoudt Xander er niet van om hem aan te spreken over de gebroken fles whisky die nog vergoed moet worden. John haalt elk mogelijk excuus boven om de extra kost te vermijden, waarna Xander de waarheid vertelt aan Mackenzie en John niet anders meer kan dan zijn portefeuille boven te halen. Terwijl Justin een lessenplan voor Theo voorbereidt, checkt Leah bij haar neef of hij wel echt zin heeft om zijn opleiding opnieuw aan te vatten. Volgens haar is hij immers te getalenteerd om zijn muziekcarrière nu al aan de kant te schuiven. Dankzij de hulp en steun van Bree en Alf, herstelt Roo vlotter dan verwacht. De vriendschap tussen Roo en Marilyn staat onder druk.



Vrijdag 26 juli 2024 - aflevering 8109

Remi en Eden proberen nieuwe nummers voor Lyrik te schrijven, maar hun poging eindigt in een drinkgelag. Tot Eden besluit om al haar woede jegens Kirby neer te schrijven. Remi ziet meteen potentieel in de songteksten, maar Eden twijfelt; ondanks alles wil ze Kirby niet kwetsen. Roo is hard voor Marilyn en zet definitief een punt achter hun vriendschap. Voor Mali heeft ze dan weer enkel woorden van dankbaarheid klaar. Een goed gesprek met haar moeder heeft meer duidelijkheid gebracht voor Rose en ze besluit Samuel opnieuw op te zoeken. Ze vraagt Mali om haar te vergezellen.



