Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 1 juli 2024 - aflevering 8090

Mali heeft eindelijk groen licht gekregen van de dokters: hij mag opnieuw surfen. Hij is dolblij en wil zo snel mogelijk de surflessen opnieuw opstarten. Het enige dat zijn vreugde enigszins tempert is de afstandelijkheid van Rose. Zij lijkt hem te ontwijken en Mali heeft geen idee waarom. Rose biecht intussen aan Cash op dat de ontmoeting met de moeder van Mali haar nieuwsgierigheid naar haar biologische vader heeft aangewakkerd. John is nog steeds wantrouwig ten opzichte van Harper. Cash loopt een oude bekende tegen het lijf.



Dinsdag 2 juli 2024 - aflevering 8091

Xander begrijpt niet waarom Rose per se meer te weten wil komen over haar biologische vader. Voor hem voelt het aan als bedrog ten aanzien van hun ouders. Mali stelt zich daarentegen wel behulpzaam op. Harper vertelt Cash waarom ze zijn hulp nodig heeft: tegen haar zus Dana werd een arrestatiebevel uitgevaardigd nadat er drugs in haar appartement werden gevonden. Volgens Harper is Dana echter onschuldig en werd ze verraden door haar vriend. Zij hoopt nu dat Cash de onschuld van Dana wil bewijzen.



Woensdag 3 juli 2024 - aflevering 8092

Harper en Dana wachten vol spanning op meer nieuws van Cash. Een opmerking van John doet Eden intussen twijfelen aan de intenties van Cash. Harper is woest wanneer Dana contact probeert op te nemen met haar ex-vriendje. Hij is immers de oorzaak van al hun problemen. Rose zet - tegen de zin van Xander in - de zoektocht naar haar vader verder. Ze komt op het spoor van een zekere Samuel Edwards. Een telefoontje naar haar moeder maakt vervolgens een en ander duidelijk.



Donderdag 4 juli 2024 - aflevering 8093

Kirby keert terug van de stad, waar ze een eerste succesvolle samenwerking met Forrest achter de rug heeft. Ze heeft minder goed nieuws voor Justin: morgen zal bekendgemaakt worden dat ze Lyrik zal verlaten en een solocarrière zal uitbouwen. Justin vreest het ergste voor Lyrik en Forrest doet er nog een schepje bovenop wanneer hij aankondigt dat de band geen nummers van Kirby meer zal mogen spelen. Harper probeert Dana te laten inzien dat Olly haar verraden heeft, maar die heeft daar geen oren naar. Een heftige ruzie wordt onderbroken door nieuws van Cash: hij heeft eindelijk het onderzoeksdossier kunnen bemachtigen. Rose twijfelt of ze contact moet zoeken met haar biologische vader. Het laatste wat ze wil is zijn leven op z'n kop zetten. Ze vraagt raad aan Mali en Kirby.



Vrijdag 5 juli 2024 - aflevering 8094

Justin licht Remi en Theo in over de beslissing van Forrest waardoor Lyrik geen nummers van Kirby meer live zal mogen brengen. Wanneer Kirby iedereen vervolgens uitnodigt voor een drink, is de sfeer allesbehalve gemoedelijk. Ze praat erover met Bree, die voorstelt om tijdelijk van woonst te ruilen, tot de gemoederen bedaard zijn. Ook Forrest raadt Kirby aan om wat afstand te nemen van Lyrik. Justin gaat op zoek naar een oplossing die voor beide partijen werkt, maar Forrest is niet van plan om zomaar te buigen voor de eisen van Lyrik.



