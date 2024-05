Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 13 mei 2024 - aflevering 8056

Kirby ontdekt dat de CEO van Stunning Organics enkele weken voor de explosie werd gevraagd om af te treden en trekt met haar bevindingen naar het politiekantoor. Rose dient Kirby van antwoord wanneer ze haar ongenoegen laat merken over het verloop van het politieonderzoek. Kate heeft het advies van Xander ter harte genomen en heeft een afspraak met de moeder van Timothy geregeld. Andrew keert samen met Justin en Theo terug naar huis, maar voelt zich nog steeds onveilig. Rose gooit onbewust olie op het vuur door het nieuws dat niet alle leden van Vita Nova aangeklaagd zullen kunnen worden.

Dinsdag 14 mei 2024 - aflevering 8057

Marilyn brengt Kirby tot inzicht, die zich vervolgens bij Rose verontschuldigt voor haar rol in de gebeurtenissen die hebben geleid tot de explosie. Wanneer de CEO van Stunning Organics gespot wordt, haast Rose zich ter plekke om een arrestatie uit te voeren. Alf keert terug van een bezoek aan Roo, die nog steeds aan de beademing ligt. Theo installeert camera's rondom het huis, maar Leah vreest dat dit de paranoia van Andrew alleen maar erger zal maken. Xander vraagt Kate om na te denken over de reden waarom ze tijd met hem wil doorbrengen.



Woensdag 15 mei 2024 - aflevering 8058

Niet weten wie haar aanvaller was, maakt Felicity onzeker. De therapie doet haar goed, maar het gebrek aan vooruitgang frustreert haar. Ze voelt de behoefte om wraak te nemen, maar dat kan enkel als ze zich kan herinneren wie haar heeft aangevallen. De gezondheidstoestand van Roo weegt op Alf en hij reageert zijn frustraties af op Marilyn. Nadat hij en Kate de nacht samen hebben doorgebracht, ziet Xander in dat hij de dood van Jamie nog niet verwerkt heeft en dat hij en Kate voorlopig beter afstand nemen. Mali minimaliseert de gevolgen die hij ondervindt van de explosie, maar dat komt hem duur te staan wanneer hij voor het eerst terug het water in gaat om te surfen.

Donderdag 16 mei 2024 - aflevering 8059

Tane en Mackenzie slagen erin om een gehavende Mali uit het water te halen. Hij ziet in dat hij voorlopig beter uit het water blijft, maar zonder surflessen zal hij de huur van de surfwinkel niet lang meer kunnen betalen. Mackenzie raadt hem aan om bij Alf, die hem dankbaar is voor zijn aangeboden hulp na de explosie, te polsen naar de mogelijkheden, maar Mali weigert. Felicity wil zelf de beelden van het evenement bekijken in de hoop haar aanvaller te kunnen identificeren, maar Cash twijfelt. Marilyn is opgelucht wanneer de CEO van Stunning Organics schuld bekent voor de recente gebeurtenissen. Zij en Alf zijn echter onthutst wanneer het bedrijf zijn activiteiten niet veel later gewoon verder zet met een nieuwe CEO.



Vrijdag 17 mei 2024 - aflevering 8060

Mercedes heeft het telefoonnummer van muziekproducer Reuben Phillips te pakken gekregen en wil dit heugelijke nieuws delen met Remi, die net tijd doorbrengt met Bree. Cash raakt stilaan gefrustreerd, omdat het onderzoek naar de aanval op Felicity nog geen bruikbare aanwijzingen heeft opgeleverd. Al zijn hoop is gevestigd op het DNA-onderzoek. John mag het ziekenhuis verlaten. Irene stelt voor dat hij bij haar intrekt, zodat ze een oogje in het zeil kan houden. Bree is de voortdurende aanwezigheid van Mercedes beu en na enige aanmoediging van Eden besluit ze Mercedes op haar plek te wijzen.



'Home and Away', elke werkdag op VTM 2.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek.

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!