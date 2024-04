Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 8 april 2024 - aflevering 8031

Bree en Remi praten over zijn beslissing om de tour van Lyrik te annuleren. Kahu biecht eindelijk de waarheid over zijn financiële problemen op aan Tane. Theo en Kirby krijgen ruzie wanneer Theo het eens is met Remi in verband met het annuleren van de tour. Ondertussen neemt Theo's online zoektocht naar informatie over Andrew steeds meer van zijn tijd in beslag. Marilyn wacht vol spanning op een reactie van Stunning Organics.



Dinsdag 9 april 2024 - aflevering 8032

Kirby roept Remi op het matje nadat hij de tournee van Lyrik annuleerde. Ze raakt gefrustreerd wanneer de andere bandleden haar mening niet lijken te delen. Daarbovenop voelt ze zich ook compleet in de steek gelaten door Theo, die al zijn vrije tijd besteedt aan de zoektocht naar de moeder van Andrew. Tane krijgt argwaan wanneer Kahu niet komt opdagen op het werk. Een telefoontje van de bank bevestigt zijn vermoeden. In de hoop nuttige tips te krijgen die hen naar de moeder van Andrew kunnen leiden, plaatst Theo zonder medeweten van Justin een bericht op sociale media.



Woensdag 10 april 2024 - aflevering 8033

Kirby lucht haar hart bij Eden over haar relatie met Theo en het gebrek aan qualitytime samen. Theo biecht zijn online post op aan Cash, die hem waarschuwt voor de Vita Nova-sekteleden. Justin is euforisch wanneer een zekere Esther Lawrence op het politiebureau opdaagt met de mededeling dat Andrew haar verloren zoon is. Tane spoort Kahu op en confronteert hem met zijn verraad.



Donderdag 11 april 2024 - aflevering 8034

Terwijl Justin Andrew probeert gerust te stellen over een ontmoeting met Esther, luistert Leah naar haar verhaal over de jarenlange zoektocht naar haar vermiste zoon. Tijdens een gezamenlijk etentje is de sfeer gespannen, maar de volgende ochtend kondigt Andrew aan dat hij bij zijn moeder wil gaan wonen. Nadat Marilyn door een journalist werd geïnterviewd over haar strijd tegen cosmeticagigant Stunning Organics, ontvangt ze een verontrustend voicemailbericht. Na een gesprek met Tane lijkt Kahu eindelijk bereid om zijn moeder de waarheid te vertellen. Tane besluit hem te vergezellen.



Vrijdag 12 april 2024 - aflevering 8035

Roo maant Marilyn aan om naar de politie te gaan en klacht in te dienen tegen onbekenden. Rose doet vervolgens haar uiterste best om de vermeende beller op te sporen, maar belandt op een dood spoor. De dader heeft duidelijk heel veel moeite gedaan om zijn of haar identiteit geheim te houden. Rose probeert vrienden te zijn met Mali, maar Xander is er niet van overtuigd dat zijn zus het hierbij zal kunnen laten. Mackenzie plant een verrassingsfeestje voor de verjaardag van Mali.



