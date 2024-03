Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 1 april 2024 - aflevering 8026

Justin en Cash leggen Andrew een foto van Archie Lawrence voor en hij bevestigt dat Archie zijn vader is. Vervolgens staat Justin voor de loodzware opdracht om de jongen te vertellen dat zijn vader overleden is. Intussen ontdekt Cash dat Andrew op vierjarige leeftijd ontvoerd werd door zijn vader. Tane schaamt zich dood wanneer Kahu Cash probeert te overtuigen om een deel van zijn erfenis te investeren in zijn vissersboot. Cash weigert, maar het brengt hem wel op een ander idee: hij wil investeren in het studioalbum van Lyrik. Remi is dolblij, maar Eden staat niet meteen te springen voor de liefdadigheid van haar vriendje.



Dinsdag 2 april 2024 - aflevering 8027

Terwijl Andrew stilaan gewend raakt aan zijn nieuwe leefomgeving, boeken Cash en Justin vooruitgang in hun onderzoek naar zijn afkomst. Cash nodigt Andrew uit voor een gesprek over de ontvoering door zijn vader, maar de intensieve ondervraging en het politiekantoor bezorgen hem stress. Justin overweegt intussen om de moeder van Andrew op te sporen. Remi begrijpt de keuze van Eden niet om het aanbod van Cash af te wijzen en probeert haar alsnog op andere gedachten te brengen. Roo helpt Marilyn, Kirby en Alf bij hun zoektocht naar nog meer slachtoffers van Stunning Organics. Geen van hen lijkt echter bereid om officieel tegen de cosmeticagigant te getuigen.

Woensdag 3 april 2024 - aflevering 8028

Cash neemt de afwijzing van Eden persoonlijk en ziet het als een teken dat ze twijfelt aan hun toekomst samen. De begripvolle aanpak van Leah begint zijn vruchten af te werpen en Andrew begint zich langzaamaan zaken uit zijn verleden te herinneren. Justin en Cash drijven hun drang naar informatie echter weer te ver, waardoor Andrew zich opnieuw afsluit. Marilyn, Roo en Alf komen iets op het spoor over Stunning Organics dat hen misschien wel kan helpen om druk uit te oefenen. Justin doet een onthutsende ontdekking over het verleden van Andrew.



Donderdag 4 april 2024 - aflevering 8029

Rose probeert Mali te ontlopen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Een poging van Xander om de twee te verzoenen, keert zich tegen hem. Justin en Leah zijn ondersteboven van zijn ontdekking dat Andrew werd grootgebracht in een groep van doomsday-preppers. Ze vragen zich luidop af hoe ze de jongen ooit over al zijn trauma's zullen kunnen helpen, maar Alf herinnert hen eraan dat ze er niet alleen voor staan. Mali maakt zich zorgen wanneer Mackenzie vroeger dan verwacht in Salt opduikt.

Vrijdag 5 april 2024 - aflevering 8030

Tane blijft wantrouwig tegenover Kahu en doet vervolgens een teleurstellende vaststelling. Rose probeert de lucht te klaren met Mali, in de hoop hun vriendschap een kans te kunnen geven. Xander lijkt niets goed te kunnen doen voor Mackenzie en krijgt het hard te verduren in Salt, maar wanneer hij zich kwetsbaar opstelt, lijkt ook Mackenzie een beetje te ontdooien. Een poging van Remi om ervoor te zorgen dat hij meer tijd met Bree kan doorbrengen, schiet bij haar in het verkeerde keelgat. Bree begrijpt niet waarom hij haar niet eerst heeft geraadpleegd.



