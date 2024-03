Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 11 maart 2024 - aflevering 8011

Xander geeft aan Rose toe dat de dood van Jamie hem nog steeds achtervolgt. Een gesprek met Bree doet hem vervolgens besluiten om te stoppen als ambulancier. Een poging van Marilyn om Roo te overtuigen van de producten van Stunning Organics eindigt met een bezoek aan het ziekenhuis. Justin lijkt dan toch bereid om zich open te stellen voor de therapie. Het wordt al snel duidelijk dat hij zijn traumatische verleden nog niet helemaal verwerkt heeft.



Dinsdag 12 maart 2024 - aflevering 8012

Mali zet alles op alles om van de lancering van Mantaray Boards een succes te maken. John probeert hem intussen in te schakelen om de volledige surfclub een make-over te geven, maar Mali wil dat niet voor niets doen. Hoewel Marilyn zich schuldig voelt voor de allergische reactie van Roo, weigert ze de verkoop van de producten van Stunning Organics stop te zetten. Roo is hier niet over te spreken en Alf moet tussenbeide komen wanneer een ruzie tussen de twee dames uit de hand dreigt te lopen. Justin overweegt om de therapie stop te zetten. Leah vreest het ergste voor de toekomst. Woensdag 13 maart 2024 - aflevering 8013

Roo en Marilyn doen een onthutsende ontdekking wanneer ze de producten van Stunning Organics verder onder de loep nemen. Marilyn probeert vervolgens de samenwerking te beëindigen, maar dat blijkt makkelijker gezegd dan gedaan. Remi neemt het voortouw om Lyrik weer op de kaart te zetten, maar zijn aanpak valt niet bij iedereen in goede aarde. Eden is in de wolken wanneer ze het eindresultaat van haar zelfgeschreven nummer te horen krijgt. Mali krijgt medelijden met John en besluit hem alsnog te helpen met de make-over van de surfclub.

Donderdag 14 maart 2024 - aflevering 8014

Eden is eindelijk verlost van haar schroom en besluit nog meer nummers te schrijven. Kirby daarentegen kampt met een writer's block en twijfelt hierdoor aan haar rol in de band. Theo probeert haar te inspireren, maar zonder resultaat. Bree en Remi kunnen hun handen niet van elkaar af houden. Hun romantische avond wordt echter verstoord door Cash en Eden. Marilyn raadpleegt een advocaat, maar die kan alleen maar bevestigen wat ze al wist: ofwel houdt ze zich aan haar contract, ofwel verbreekt ze het en riskeert ze aangeklaagd te worden. Vrijdag 15 maart 2024 - aflevering 8015

Kahu wil Tane een plezier doen en gaat akkoord om een opleiding te volgen, maar vraagt zijn neef wel om hem het inschrijvingsgeld voor te schieten. Remi maakt zich zorgen om Bree en vraagt Cash om een oogje in het zeil te houden wanneer hij op tour is met Lyrik. Justin ziet op tegen de eerste dag van zijn werkstraf. Wanneer de andere deelnemers in de gaten krijgen dat Justin en Cash bevriend zijn, levert hem dat niet bepaald nieuwe vriendschappen op. Tegen het advies van Bree en Rose in besluit Xander zich te wagen aan een surfsessie.

'Home and Away', elke werkdag op VTM 2. Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek. Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!