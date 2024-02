Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren ht succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 26 februari 2024 - aflevering 8002

Na de breuk met Mali richt Rose haar focus op Xander, die nog een lang herstel voor de boeg heeft. En niet alleen fysiek, want de dood van zijn collega Jamie weegt ook mentaal op hem. Achtervolgd door traumatische dromen, ziet het ernaar uit dat Xanders herstel een hobbelig parcours zal worden. Irene moedigt Mali aan om zijn issues met Rose uit te praten. Justin voelt zich schuldig wanneer het tot hem doordringt hoeveel mensen hij zal teleurstellen als hij in de gevangenis belandt. Alf vindt dat hij het hoofd niet mag laten hangen en moet opkomen voor zichzelf.



Dinsdag 27 februari 2024 - Geen uitzending

'Live - Regi Gaat Trouwen' Woensdag 28 februari 2024 - aflevering 8003

Rose en Mali kunnen niet met, maar ook niet zonder elkaar. Omdat ze geen gulden middenweg vinden, besluiten ze definitief een punt achter hun relatie te zetten. Mali besluit zich opnieuw te focussen op de surfshop en bedenkt een nieuwe naam: Mantaray Boards, als eerbetoon aan zijn roots in Mantaray Point. Mackenzie keert terug naar Summer Bay. Wanneer Felicity haar inlicht over haar huwelijk met Tane, wordt het haar al gauw duidelijk dat Mackenzie niet goed in haar vel zit. Xander wil de begrafenis van Jamie bijwonen, maar Rose twijfelt of dit wel een goed idee is.

Donderdag 29 februari 2024 - aflevering 8004

Tane stuit op een kwetsbare Mackenzie en ontdekt de waarheid omtrent het vertrek van Gabe. Aan John biecht Mackenzie op dat ze vreest dat Gabe haar verlaten heeft, omdat hij een nieuwe kankerbehandeling niet zag zitten en dat ze bang is dat hij alleen zal sterven. Cash en Eden zijn verliefder dan ooit, maar Cash voelt zich ongemakkelijk wanneer hij ziet hoe close Eden en Remi met elkaar omgaan. Marilyn wil koste wat het kost de helft bijdragen aan het huwelijk van Jett. Vrijdag 1 maart 2024 - aflevering 8005

Cash wil dat Remi en Eden grenzen stellen aan hun manier van omgaan met elkaar, maar dat valt niet in goede aarde bij Remi, die vindt dat Cash niet het recht heeft om zijn jarenlange vriendschap met Eden in twijfel te trekken. Eden zelf probeert intussen een compromis te vinden zodat de twee belangrijkste mannen in haar leven door één deur kunnen blijven gaan. Theo voelt de druk terwijl hij zich voorbereidt op zijn getuigenis op het proces van Justin. Marilyn staat voor een moeilijke opdracht wanneer ze meer producten geleverd krijgt dan ze had besteld.

