Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Maandag 12 februari 2024 - aflevering 7992

Justin in alle staten wanneer hij ontdekt dat Ava zomaar in de wagen van een onbekende man is gestapt. Hij gaat naar haar op zoek en polst bij Theo naar aanwijzingen die hem kunnen helpen om het voertuig op te sporen. Theo stuurt Ava een sms in de hoop dat hij haar zo kan opsporen, maar zij besluit misbruik te maken van zijn bezorgdheid en doet alsof ze in gevaar is. De situatie dreigt echter uit de hand te lopen wanneer Theo Justin inlicht. Mali probeert John op te vangen, die duidelijk gekwetst is door het feit dat Dean en Ziggy niet persoonlijk afscheid van hem hebben genomen.



Dinsdag 13 februari 2024 - aflevering 7993

Justin wordt gearresteerd, na zijn aanval op Conor, en aangeklaagd voor het toebrengen van slagen en verwondingen. Roo en Rose vangen intussen Ava op. Zij krijgt al gauw last van schuldgevoelens en biecht op dat ze gelogen heeft en dat Conor haar niet heeft lastiggevallen. Mali waagt een poging om John op te monteren, maar hij houdt de boot af.

Woensdag 14 februari 2024 - aflevering 7994

Justin kan maar niet begrijpen waarom Ava dergelijke leugens zou willen verspreiden. Om haar duidelijk te maken wat de mogelijke gevolgen van haar daden zijn, neemt hij haar mee naar het politiekantoor. Remi geniet ervan om weer te kunnen optreden, maar zijn vreugde is van korte duur wanneer hij Bree spot. Wanneer hij haar alsnog probeert te vertellen dat er niets gebeurd is met de vrouw die ze uit zijn huis zag komen, verrast Bree hem met haar schokkende nieuws. Felicity en Tane willen geen tijd meer verspillen en willen morgen in het huwelijksbootje stappen.



Donderdag 15 februari 2024 - aflevering 7995

Felicity bereidt een verrassing voor Tane voor, maar ook hij wil iets speciaals doen voor zijn bruid en roept hiervoor de hulp in van Cash. Remi is nog steeds in shock na het nieuws van Bree. Zij voelt zich schuldig, maar Remi verzekert haar dat ze zichzelf niets te verwijten heeft. Na een gesprek met Eden besluit Remi mee te gaan naar de abortuskliniek.

Vrijdag 16 februari 2024 - aflevering 7996

De grote dag van Felicity en Tane is aangebroken. Kirby en Theo keren in allerijl terug van hun kampeertrip om op te treden op het huwelijk. Felicity is blij verrast wanneer blijkt dat Tane een traditionele Māori bruiloft heeft georganiseerd. Bree is dankbaar voor de steun van Remi in het ziekenhuis.



